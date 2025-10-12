ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, עורר סערה בזירה הבינלאומית כאשר הודיע השבוע על פיתוח של נשק אסטרטגי חדש ומתקדם, אשר לדבריו עבר סדרת ניסויים מוצלחת וייכנס לשירות מבצעי כבר בחודשים הקרובים. ההכרזה, שנמסרה במהלך מסיבת עיתונאים בדושנבה שבטג'יקיסטן, הגיעה על רקע קרב בלמים דיפלומטי בין מוסקבה לוושינגטון, כאשר הסכם הגבלת הנשק הגרעיני האחרון (“ניו-סטרט”) צפוי לפקוע בפברואר 2026.

בהצהרתו הדגיש פוטין כי מערכות ההרתעה הגרעינית של רוסיה “מתקדמות יותר מאלו של כל מעצמה אחרת”, וציין כי ארצו ממשיכה בפיתוח מואץ של אמצעים טכנולוגיים. לפי דיווחים, הנשק המדובר הוא טיל “אורשניק” (RS-26), טיל היפרסוני שמסוגל לטוס במהירות של מעל פי 10 ממהירות הקול, לשאת ראשי נפץ קונבנציונליים וגרעיניים, ולהתחמק ממערכות יירוט מערביות. עוד ציין פוטין כי הטיל בעל טווח שמאפשר לו לאיים על כל יעד ברחבי אירופה, ושבקרוב יוצב בו בלארוס כחלק מתרגיל “זפאד 2025” המדמה תרחישים של עימות עם נאט"ו.

לדברי אנליסטים צבאיים, נשק זה מעניק לרוסיה יתרון אסטרטגי מובהק, ובמערב הביעו דאגה מהאפשרות ששילוב טילים מתקדמים ותחכום טכנולוגי יפגע ביכולת ההרתעה המסורתית של נאט"ו. במיוחד חוששים במדינות אירופה מקיצור משמעותי של זמן התגובה לכל מתקפה אפשרית ומהטכנולוגיה המאפשרת לנייד ולשגר את הטיל ממספר אתרים ניידים.

התזמון בו פוטין הכריז על ההישג אינו מקרי: במקביל, מתנהלים מגעים מתוחים בנוגע להארכת הסכם ניו-סטרט. רוסיה הציעה להמשיך לכבד את מגבלות ההסכם לשנה נוספת גם אחרי פקיעתו, אם גם ארה”ב תעשה כן, אך נכון לעכשיו לא נחתם הסכם חדש. נשיא ארה”ב דונלד טראמפ אמנם הגדיר את הרעיון כ”נשמע טוב”, אך מזהיר מהאצת מרוץ החימוש.

פוטין לא הסתפק במסר ההרתעתי, אלא אף הזהיר כי רוסיה תיאלץ לחדש ניסויים גרעיניים אם מדינות אחרות תעשינה כן. ברקע, חלה עלייה דרמטית במתיחות - בדמות עימותים ביטחוניים בגבול אוקראינה, ניסויי טילים ותמרוני ענק משני הצדדים, במקביל לתרגיל הגרעיני השנתי של נאט”ו “סטדפסט נון” באירופה.

המשמעות ברורה: באווירה של חוסר יציבות עולמית ואי ודאות, רוסיה בראשותו של פוטין משדרת מסר נחוש כדרכה במצבים אלו - כשהיא מוכנה להתמודד עם כל אתגר רציני בטכנולוגיה ובנחישות.