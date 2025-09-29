אמש, הודיע סגן נשיא ארה"ב כי מדינתו שוקלת לספק לאוקראינה טילי טומהוק, טילים אמריקנים עוצמתיים המסוגלים להגיע עד הקרמלין.

הודעתו של ואנס הגיעה ימים ספורים לאחר איומו של זלנסקי לפגוע בבכירי השלטון במוסקבה. "שיתחילו לחפש מקלטים", אמר נשיא אוקראינה לאקסיוס.

דבריו של הנשיא האוקראיני לא עברו בשתיקה בקרמלין, שאיים בתגובה קיצונית לניסיון פגיעה בבכירי המדינה. "אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב.

היום, התייחס הקרמלין לאפשרות שארה"ב תספק לקייב טילי טומהוק בעלי טווח של 2,500 ק"מ, אם כי נמנע מלקשר בין אמירתו של זלנסקי להודעת סגן הנשיא אמש.

לפי הקרמלין, הכל תלוי בשני נתונים הקשורים להפעלת הטילים האמריקנים המתקדמים.

"השאלה, כמו קודם, היא זו: מי יכול לשגר את הטילים האלה...? האם רק אוקראינים יכולים לשגר אותם, או שחיילים אמריקאים חייבים לעשות זאת?", אמר פסקוב.

עוד הוסיף פסקוב כי מבחינת רוסיה, גם כיוון הטילים באמצעות מערכות לוויין אמריקניות יכול להוות הסלמה חמורה מצידה של ארה"ב.

"מי קובע את כיוון הטילים האלה? הצד האמריקאי או האוקראינים עצמם?", הוסיף פסקוב. לדבריו, נדרש "ניתוח מעמיק מאוד".

בכל מקרה, הוא אמר, הטומהוקס לא ישנו את כללי המשחק ואת מצבה של אוקראינה בחזית.

בתוך כך, נשיא רוסיה לשעבר ומקורבו של הנשיא פוטין דמיטרי מדבדב איים שוב בגרעין הרוסי על אירופה.

לדבריו, "הם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם מלחמה עם רוסיה", אמר מדבדב על מעצמות אירופה, והוסיף כי "האפשרות לתאונה קטלנית תמיד קיימת".

"וסכסוך כזה טומן בחובו סיכון ממשי להסלים למלחמה באמצעות נשק להשמדה המונית", אמר מדבדב,