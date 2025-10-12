כיכר השבת
מחזה מרהיב שנתפס מהחלל

על רקע זוהר הצפון: תמונות של רכבת לווייני סטארלינק מהתחנה הבינלאומית | צפו

קוסמונאוט נאס”א דון פטיט תיעד לראשונה תצוגה מרהיבה של לווייני סטארלינק בשיגור מסונכרן מעל כדור הארץ, בזמן שבין הקסם הוויזואלי מתגלים חששות גוברים על זיהום אטמוספירי כתוצאה מאיתני החלל (בעולם)

רכבת הלווינים של סטארלינק (צילום: דון פטיט. נאס"א )

לאחרונה פרסמה נאס"א תיעודים מתאריך 7 באוקטובר 2025 שצולמו על ידי קוסמונאוט נאס"א דון פטיט במערך התחנה הבינלאומית, תיעוד מזווית ייחודית ונדירה שיירה של לווייני סטארלינק, הפרויקט המאסיבי של חברת SpaceX המספק גלישה אינטרנטית ברחבי העולם. הוידאו המרהיב מציג כ-50 לוויינים במעוף מסונכרן, המוארים באור השמש המשתקף, כשמתחתיהם זוהר הצפון ופסי אור של הערים בכדור הארץ. פטיט תיאר זאת כהתצפית הטובה ביותר שלו על שיירת לוויינים "רכבת סטארלינק" מהתחנה.

במקביל לתצוגה המרהיבה, מומחים מדווחים על תופעה מדאיגה של שריפות של לווינים והטמנתם באטמוספירה, בקצב של אחד עד שניים ליום, כתוצאה מהגעה לסוף חיי השירות שלהם. לפי מחקרים, חלק מהלוויינים הללו משחררים חלקיקי תחמוצת אלומיניום בכמות משמעותית, שעלולים לפגוע באוזון ולגרום לשינויים אקלימיים בשכבות העליונות של האטמוספירה.

בנוסף, ההרחבה המהירה של רשת הסטארלינק, שכבר מונה כ-10,000 לוויינים, מעוררת דיונים וקריאות לפיקוח רגולטורי מחמיר יותר. מדענים מודאגים מההשפעות הסביבתיות והאסטרונומיות של המערכת העצומה הזו, המסכנת את הצפייה בכוכבים ומגבירה זיהום אטמוספירי.

הסרטון שפורסם (צילום: עמוד ה-X של דון פטיט)

