אם לא הכרתם אותה אולי עכשיו זה הזמן: תחנת החלל הבינלאומית היא מבנה שמשייט בחלל ומשמש בית ותחנת מחקר לאסטרונאוטים מכל רחבי העולם | זהו גם המקום היחיד בו חיים בהרמוניה אמריקאיים, רוסים, סינים, צרפתים ועוד | וזאת הדרך בה תראו את תחנת החלל בעיניכם - בלי טלסקופ ומהמרפסת שלכם (מעניין)
בסוף השבוע שעבר, שחררה נאס"א סרטון של האסטרונאוטים יוצאים לחלל מתוך תחנת החלל הבינלאומית כשברקע נראה כדור הארץ | האסטרונאוטים יצאו פעמיים כאשר אחת מהפעמים לצורך "שיפוצים" של התחנה | כך זה נראה (מעניין)
האסטרונאוטית האמריקאית ג'סיקה מאיר, צילמה את ישראל מתחנת החלל הבינלאומית. מאיר, נוצריה, בת לאב יהודי כתבה: "המסע של אבא שלי, שהתחיל במזרח התיכון, המשיך לאירופה ובסופו של דבר לארצות הברית, העניק השראה לרבים במשפחה שלי" (מעניין)