חי בפאר - אבל בפחד עצום

מכור למשחקים באינטרנט וגר בדירת פאר: חייו החדשים של הנשיא הסורי המודח

הנשיא הסורי המודח וזה שמבוקש במדינתו - בשאר אסד, התחיל חיים חדשים במוסקבה, תחת אבטחה של נשיא רוסיה פוטין | בעיתון הגרמני הצליחו להציץ לדירתו ומספרים איך הוא חי (חדשות בעולם)

נשיא סוריה לשעבר באשר אסד בביקור בסופיה - בולגריה (צילום: שאטרסטוק)

נשיא לשעבר, שהודח לפני כשנה, בשאר אל אסד, ניצל מניסיון הרעלה והוא שוחרר מבית החולים במוסקבה לאחר אשפוז במקום וקבלת טיפול רפואי. כך דווח היום (ראשון) בניו יורק פוסט. במגזין הגרמני "די צייט", הצליחו לחשוף את מעשיו ביום-יום של הנשיא המודח.

על פי הדיווח, מתגורר בשנה האחרונה מאז שנמלט בבושת פנים מהמדינה אותה הוא הנהיג באכזריות, בדירה מפוארת למדי במגדל יוקרתי במוסקבה.

אסד למעשה מתגורר בדירה רחבת ידיים, שלמעשה חוברה ממספר דירות שהוא קנה באותו בניין, בדירה יש מטבח נוצץ ורחב ידיים כשכל מכשירי החשמל הם מהמילה האחרונה תוצרת גרמניה, יש בדירה מכשירים יקרים להחריד והנוף הוא מרהיב, רואים בה את נהר מוסקבה וחלק גדול מהעיר.

אסד, שוהה רוב הזמנים בדירה במגדל בו גרים אנשי ממשל בכירים ואנשי עסקים מוכרים, אך ממעט לצאת מהדירה שלו.

את רוב זמנו הוא מבלה במשחקי וידיאו ברשת ומדי פעם הוא "מוציא את האף" ויוצא לקניון יוקרתי שנמצא במגדל המגורים בו הוא מתגורר.

לאחרונה פורסם ב'כיכר השבת', כי אסד הורעל בעת ששהה בווילה פרטית, המאובטחת בקפדנות, בסמוך למוסקבה הבירה. הוא פונה לבית חולים ושם שהה תשעה ימים - עד ששוחרר. המקורות טוענים כי לממשל רוסיה לא היה קשר לנעשה, וכי לא ברור אם ההרעלה בוצעה בכוונה או נבעה מטעות.

יצויין כי בתקופה האחרונה הופצו שמועות רבות, ולא חדשות, על כך שאסד הורעל. לפני כשבועיים הפיץ "המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם" היושב בבריטניה, כי אסד הועבר לבית חולים במצב קשה. כעת כאמור הניו יורק פוסט מוסיף על כך פרטים חדשים ומאשש זאת.

