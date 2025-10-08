המשטרה במנצ'סטר אישרה כי ג’יהאד אל־שמי, המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת בעיר, התקשר למוקד החירום 999 זמן קצר לפני שנורה למוות, והצהיר במהלך השיחה על נאמנותו לארגון דאעש.

כזכור, הפיגוע התרחש מחוץ לבית הכנסת "היטון פארק" שבשכונת קרומפסול בבוקר יום הכיפורים, שם דרס אל־שמי מתפללים באמצעות רכבו ולאחר מכן תקף בסכין. שני גברים יהודים נהרגו, מלוין קראביץ בן 66 ואדריאן דולבי בן 53, השם ייקום דמם,ושניים נוספים נפצעו קשה.

המשטרה מסרה כי לאחר שדרס את המתפללים, התנגש אל־שמי בקיר, ורק אז בוצעה שיחת הטלפון שבה נשבע אמונים לדאעש. כוחות מיוחדים שהוזעקו למקום ירו בו למוות לאחר שהבחינו בו חגור חגורת נפץ שנראתה אמיתית – אך בהמשך התברר כי מדובר במטען דמה שלא היה פעיל.

החקירה נמשכת, אך ארבעה מתוך שישה חשודים שנעצרו לאחר הפיגוע ישוחררו בימים הקרובים ללא הגשת כתבי אישום. שניים אחרים שוחררו כבר בסוף השבוע. במשטרה הדגישו כי אף שהשחרור מתבצע בהדרגה, "החקירה רחוקה מלהסתיים".

תיעוד מצלמות אבטחה שפורסם ב־BBC מציג את אל־שמי צועד סמוך לבית הכנסת דקות אחדות לפני הפיגוע כשהוא לבוש במעיל חרדל. לפי המשטרה, הוא הגיע רגלית למקום, עורר חשד בקרב המתפללים ונדרש לעזוב. בהמשך נראה חוזר לרכבו מסוג קיה פיקנטו שחנתה במרחק קצר – אותה מכונית שנראתה מאוחר יותר פורצת את שערי בית הכנסת.

מהתחקיר עלה כי במהלך חילופי האש פגע אחד הקליעים של השוטרים בדלת בית הכנסת והרג בשוגג את אדריאן דולבי. כדור נוסף פצע את יוני פינלי, שמתאושש בבית החולים לאחר ניתוח. שניים אחרים עדיין מאושפזים, אחד מהם לאחר שנדקר בצוואר ובחזה.

מפקד משטרת מנצ'סטר רב־ניצב סטיבן ווטסון אמר כי כל המשאבים הוקצו להבנת נסיבות האירוע, והבטיח כי לא תישאר אבן אחת שלא תהפך בחקירה. לדבריו, "יש שאלות רבות שהציבור דורש עליהן תשובות, והן יימסרו ברגע שנוכל לעשות זאת בביטחה".