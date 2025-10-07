כיכר השבת
הפדיחה של גרטה: פרסמה תמונה של החטוף אביתר דוד כ"אסיר פלסטיני" - כך הגיבה אחותו

גרטה טונברג, פעילת האקלים השבדית הזועפת שגורשה מישראל בפעם השנייה לאחר שניסתה לשבור את המצור על עיר הטרור עזה, פרסמה פוסט בו נראה החטוף אביתר דוד, אותו היא הציגה כ"אסיר פלסטיני | כך הגיבה אחותו של דוד לפוסט (חדשות) 

גרטה טונברג, פעילת האקלים השבדית שגורשה מישראל בפעם השנייה לאחר שניסתה לשבור את המצור על רצועת עזה, מעוררת שוב סערה.

פעילת האקלים פרסמה פוסט באינסטגרם על "סבל האסירים הפלסטינים", אלא שבאחת התמונות נראה לא אחר מאשר החטוף הישראלי אביתר דוד, השבוי בידי חמאס.

הפוסט, שהופץ במסגרת שיתוף פעולה עם הפעילה הפרו-פלסטינית יסמין אקר, זכה לחשיפה נרחבת, שכן לגרטה עוקבים מעל 16 מיליון משתמשים.

בפוסט נכתב: "הסבל של האסירים הפלסטינים הוא לא עניין של דעה – זו עובדה של אכזריות ודה-הומניזציה. אנושיות לא יכולה להיות סלקטיבית. אי אפשר שלצדק יהיו גבולות".

פרסום התמונה של אביתר דוד עורר תגובות נזעמות מצד בני משפחתו. יעלה דוד, אחותו הקטנה, תקפה את טונברג: "את צריכה לעשות מחקר לפני שאת מפרסמת דברים שאת לא מבינה בהם. בשקופית השישית מופיעה תמונה של חטוף ישראלי שחמאס הרעיב בכוונה! זה אביתר דוד".

גרטה טונברג, שהייתה בין מובילות משטי "סומוד" ו"מדלין" לעזה, לא הגיבה עדיין להתקפה של משפחת דוד. הפוסט עדיין באוויר בשעת כתיבת שורות אלו.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חולת נפש על מלא
טונברג לאשפוז בכפיה

