לפחות 24 בני אדם נהרגו ו-47 נוספים נפצעו כאשר מצנחי רחיפה השליכו פצצות על קהל מפגינים נגד החונטה הצבאית בבורמה. כך מסר דובר הממשלה הגולה במדינה ל-BBC.

המתקפה התרחשה ביום שני בערב בעיירה צ’אונג או שבמרכז המדינה, בזמן שכמאה מתושבי המקום התאספו לציון חג מסורתי המצוין מדי שנה. לדברי עדי ראייה, האירוע נהרס בתוך דקות ספורות כאשר כלי הטיס הנמוך צלל לעבר ההמון והטיל עליו את מטעניו.

מאז ההפיכה הצבאית בפברואר 2021, שבה הדיח הצבא את הממשלה הנבחרת של אונג סן סו צ’י, גבתה מלחמת האזרחים בבורמה את חייהם של אלפים והותירה מיליונים עקורים. בשנים האחרונות איבדה החונטה שליטה על מחצית משטחי המדינה לטובת ארגוני התנגדות חמושים ומיליציות אתניות, אך לאחרונה היא משיבה לעצמה שטחים באמצעות מתקפות אוויריות אינטנסיביות והפגזות כבדות.

העיירה צ’אונג או שוכנת באזור סאגאינג, אחד ממוקדי הקרבות המרכזיים בין הצבא לבין כוחות ההתנגדות המכונים "כוחות ההגנה העממית" (PDF). קבוצות אלו, שהוקמו על ידי אזרחים לאחר ההפיכה, מנהלות בפועל חלק מהאזור. גורם מקומי ב־PDF סיפר ל־BBC כי התקבל אצלם מידע מוקדם על אפשרות לתקיפה מן האוויר, והם ניסו לפזר את ההפגנה – אך כלי הטיס הגיע מוקדם מן הצפוי. לדבריו, "הכול קרה בתוך שבע דקות בלבד". הוא עצמו נפצע ברגל, אך לדבריו רבים סביבו נהרגו.

תושבים סיפרו כי לא ניתן היה לזהות רבים מן הגופות. "ילדים נקרעו לגזרים," סיפרה לארגון AFP אישה שסייעה בארגון העצרת אך לא נכחה במקום בזמן הפיצוץ. לדבריה, גם למחרת נמשכו המאמצים לאסוף שרידים מן הזירה.

באמנסטי אינטרנשיונל גינו את השימוש במצנחי רחיפה ממונעים לתקיפת אזרחים, וכינו זאת "מגמה מטרידה". בארגון הזכירו כי בשבועות האחרונים דווח על שימוש גובר בכלים מאולתרים מסוג זה בשל מחסור במטוסי קרב ומסוקים, בעקבות הסנקציות הבינלאומיות שהקשו על המשטר להשיג ציוד צבאי. יחד עם זאת, אנליסטים מציינים כי סין ורוסיה ממשיכות לספק לחונטה טכנולוגיות מתקדמות, ובהן רחפנים וכלים צבאיים חדשים, שמחזקים את מעמדה בשדה הקרב.

העצרת שהופצצה נועדה במקור לשמש משמרת מחאה שקטה נגד גיוס החובה שמקדם המשטר הצבאי, ונגד הבחירות הכלליות המתוכננות לדצמבר – הבחירות הראשונות מאז ההפיכה. המפגינים קראו לשחרור האסירים הפוליטיים ובראשם אונג סן סו צ’י, המנהיגה שנבחרה באופן דמוקרטי אך הודחה ונכלאה. מבקרי המשטר טוענים כי גם הבחירות הקרובות ייערכו תחת שליטת הצבא ולא ישקפו רצון חופשי של הציבור, אלא ישמשו כלי נוסף להמשך שלטון החונטה.