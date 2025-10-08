צרפת ניצבת בימים אלו בפני משבר פוליטי היסטורי וחסר תקדים, כאשר נשיא הרפובליקה נכשל פעם אחר פעם בניסיונו להקים ממשלה יציבה.

ביום שני האחרון, הודיע ראש הממשלה הטרי סבסטיאן לקורנו לנשיא על התפטרותו לאחר 27 יום בלבד בתפקידו, יממה לאחר שהודיע על הקמת ממשלה חדשה.

כעת גוברים הקולות בצרפת הקוראים לפיזור מיידי של הפרלמנט, ואפילו להתפטרות אישית של הנשיא מקרון.

בימים האחרונים, הפתיע ראש הממשלה לשעבר ומקורבו של הנשיא אדוארד פיליפ שקרא להתפטרות של מקרון.

התומכים בהתפטרותו של הנשיא אומרים כי גם במידה והפרלמנט יפוזר ובחירות יתקיימו בקרוב, הסיכויים לכך שמפלגתו של מקרון תשיג רוב בבית הנבחרים הצרפתי הוא נמוך עד אפסי, ומשום כך אין מנוס מלקיים בחירות לנשיאות.

שעות לאחר שהודיע על התפטרותו, הודיע ראש הממשלה כי החליט לבקשת הנשיא לשקול שוב את התפטרותו ולהמתין 48 שעות נוספות כדי לנסות למצוא פיתרון למשבר ולשוחח עם המפלגות השונות בפרלמנט.

אלא שמומחים לפוליטיקה הצרפתית מעניקים סיכויים מעטים לכך שמהלך כזה יצלח, כאשר רוב ראשי המפלגות כבר מחממים מנועים לקראת פיזור "האסיפה הלאומית" - הפרלמנט הצרפתי.

המפלגות בצרפת, כך הם מסבירים, רואים במשבר האישי של מקרון הזדמנות שלהם לגדול בבחירות הקרובות, כך שהסיכויים שאותן מפלגות יסייעו לראש הממשלה להחזיק בכיסאו שואפים לאפס.

באורח מפתיע, ביומיים האחרונים קרא כאמור מקורבו של הנשיא וראש הממשלה לשעבר אדוארד פיליפ לנשיא מקרון להתפטר מתפקידו.

"אני לא תומך בהתפטרות ברוטלית כמו שאחרים דורשים", אמר ראש הממשלה לשעבר, אך הבהיר כי הוא סבור שהנשיא צריך בסופו של תהליך להחזיר את המנדט לעם.

"אני חושב שהנשיא צריך להעמיד ראש ממשלה שיעביר את התקציב ומיד לאחר מכן להודיע על בחירות לנשיאות", אמר - ותקע סכין עמוק בגבו של חברו הנשיא.

גם ראש הממשלה לשעבר גבריאל אטל הפנה גב לבוס לשעבר: "כמו הרבה צרפתים אני כבר לא מבין את ההחלטות של הנשיא. מאז פיזור הפרלמנט הוא קיבל החלטות שנותנות תחושה שהוא רוצה להחזיק בשלטון בכוח", אמר אטל ורמז כי הוא תומך בהתפטרות.

מה עכשיו?

למפלגת השלטון נותר יום אחד בלבד כדי לפתור את המשבר מול המפלגות השונות. ההערכה היא שלא יימצא פתרון תוך יממה לבעיית התקציב וזהות שרי הממשלה, ומשכך סביר להניח שהפרלמנט יפוזר - בתום ארבעים יום צפויות להתקיים בחירות.

המנצחת הגדולה של הבחירות - אם יתקיימו, תהיה מארין לה פן ומפלגת הימין בראשותה יחד עם שותפה ז'ורדן ברדלה שמכוון לכס הנשיאות ב-2027, לאחר שלה-פן ככל הנראה תיפסל באופן סופי מהתמודדות בגלל בעיות משפטיות.

בשמאל הקיצוני קוראים להדחתו האישית של מקרון אך סביר שלמהלך לא יהיה רוב בפרלמנט.

אפשרות נוספת היא שהנשיא יניח את המפתחות ויודיע על בחירות לנשיאות, אך מקורביו אומרים כי אין לו כל תוכנית לעזוב לפני תום מועד כהונתו ב-2027.

כך או כך, צרפת נמצאת במשבר פוליטי היסטורי, משבר שצפוי להכריע את עתידה של צרפת בבחירות הבאות - שיתקיימו במוקדם או במאוחר.