ישראלית הזמינה מונית בפריז – וגילתה: הנהג הוא מחבל חיזבאללה

שבא דב קולטר, צעירה ישראלית הלומדת בישול בפריז, חוותה השבוע נסיעה יוצאת דופן ומטרידה כאשר גילתה כי נהג המונית שהסיע אותה ואת חברתה הוא פעיל חיזבאללה לשעבר. בריאיון לתוכנית "שש עם" בחדשות 12, סיפרה כיצד המפגש הפתיע אותה, וכיצד בחרה להגיב.

לדבריה, האירוע התרחש לאחר שחברתה הגיעה לביקור בעיר. השתיים הזמינו מונית דרך אפליקציה, ושבא הבחינה מיד שהנהג מדבר אנגלית – דבר שאינו נפוץ בקרב נהגי מוניות מקומיים. “דיברנו איתו בצורה חופשית, הוא אפילו עזר לנו לסגור פרטים לגבי מסעדה ליום למחרת”, סיפרה. “כשהוא אמר שהוא מלבנון, לא חשדתי שמשהו חריג עומד לקרות”.

שבא מדגישה כי היא אינה מסתירה את מוצאה. “כמעט תמיד אני אומרת שאני מישראל. כשאמרתי לו את זה, ראיתי את פניו נהיות לבנות. הייתה תחושה מאוד לא נעימה”. היא תיארה כיצד הנהג מיהר להבהיר כי אין לו בעיה עם אנשים מישראל, אך “יש לו בעיה עם ביבי ובן גביר”, כהגדרתו.

בשלב זה החליטו השתיים לשאול אותו על עמדתו כלפי חיזבאללה. “שאלתי אותו מה דעתו על הארגון, כי מבחינתנו הוא ארגון טרור. הוא ענה בפשטות: ‘אני מחיזבאללה’. באותו רגע שנינו נבהלנו – גם הוא וגם אני”.

על אף תחושת האיום, החליטה שבא לנסות להפוך את הסיטואציה להזדמנות להסברה. “הנסיעה נמשכה עוד כמה דקות, ואמרתי לעצמי שאולי יש פה רגע שבו צריך להסביר את מה שאנחנו עוברים. סיפרתי לו על 7 באוקטובר ועל שלוש חברות שלי שנרצחו בנובה. ניסיתי שיראה גם את הצד שלנו”.

לדבריה, למרות השיחה הטעונה, הנהג סיים את הנסיעה באופן רגוע ואף הציע שיסיע אותן שוב בעתיד. “הוא נתן לנו את המספר שלו, אבל כמובן שלא השארנו את שלנו”, אמרה.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אי נוחות וחשדנות שחווים ישראלים בנסיעות באירופה בתקופה האחרונה, על רקע המתיחות האזורית והתחזקות גילויי העוינות כלפי ישראלים ויהודים במספר מדינות.