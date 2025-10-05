נשיא סוריה לשעבר, שהודח לפני כשנה, בשאר אל אסד, ניצל מניסיון הרעלה והוא שוחרר מבית החולים במוסקבה לאחר אשפוז במקום וקבלת טיפול רפואי. כך דווח היום (ראשון) בניו יורק פוסט.

לפי הדיווח, אסד הורעל בעת ששהה בווילה פרטית, המאובטחת בקפדנות, בסמוך למוסקבה הבירה. הוא פונה לבית חולים ושם שהה תשעה ימים - עד ששוחרר.

לפי הדיווח, שצוטט גם באתר I24NEWS בעברית, מקורות טוענים כי לממשל רוסיה לא היה קשר לנעשה, וכי לא ברור אם ההרעלה בוצעה בכוונה או נבעה מטעות.

יצויין כי בתקופה האחרונה הופצו שמועות רבות, ולא חדשות, על כך שאסד הורעל. לפני כשבועיים הפיץ "המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם" היושב בבריטניה, כי אסד הועבר לבית חולים במצב קשה. כעת כאמור הניו יורק פוסט מוסיף על כך פרטים חדשים ומאשש זאת.

המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם, המזוהה עם האופוזיציה הסורית, דרש ממוסקבה לפרסם הבהרות לגבי מצבו של אסד, אך נכון לעכשיו, רוסיה שומרת על שתיקה מוחלטת. מאז שנמלט מדמשק למוסקבה אסד לא נראה בציבור, עם זאת אין שום אישור לדיווחים האחרונים.

אין זו הפעם הראשונה שמופצים דיווחים על הרעלתו של אסד. בינואר האחרון הופצו דיווחים ברשתות החברתיות במוסקבה, לפיהם גורמים אלמוניים ניסו להרעיל את הרודן הסורי בן ה-59 בדירתו בבירת רוסיה והוא נזקק לטיפול רפואי דחוף.

משתמש אלמוני ברשת טוויטר שמזדהה כ"סוכן לשעבר בסוכנות ביון רוסית" – פרסם בעמוד שלו כי אסד חש ברע ופנה לעזרה רפואית. "אסד התלונן בפני המאבטחים שלו שהוא מרגיש לא טוב ושיש לו בעיות נשימה", צייץ. "זמן קצר לאחר מכן, הוא החל להשתעל בפראות ולהיחנק". המקור האלמוני טען כי ייתכן שהרודן הסורי שרד ניסיון התנקשות.

אסד – שנמלט מדמשק בתחילת חודש דצמבר – מתגורר עם בני משפחתו במוסקבה. לפי דיווחים לא רשמיים, הרודן לשעבר קיבל טיפול רפואי בדירתו ומצבו התייצב. מבדיקות שנעשו לו, כך לפי הדיווח, עולה כי הוא הורעל. מקורות רשמיים ברוסיה לא אישרו את הפרטים.