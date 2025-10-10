כיכר השבת
דורש תוספת

טראמפ מאיים: "אולי נזרוק את ספרד מברית נאט"ו" | זה הרקע לאיום

הנשיא טראמפ תקף את ספרד על סירובה להעלות את תקציב הביטחון ל־5% מהתמ"ג – וקרא לשקול את הדחתה מנאט"ו | מדריד בתגובה: “אנחנו מחויבים לברית ומקיימים את כל יעדיה” (בעולם)

ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז (צילום: shutterstock)

נשיא ארצות הברית הצהיר כי נאט"ו צריכה לשקול את הוצאתה של ספרד משורות הברית – בעקבות סירובה של מדריד לעמוד ביעד ההוצאה הביטחונית החדש שקבעה הברית, העומד על 5% מהתמ"ג. הדברים נאמרו בפגישתו של טראמפ בבית הלבן עם נשיא פינלנד, אלכסנדר סטאב.

לדברי טראמפ, “מדינות אירופה צריכות להתחיל לדבר עם ספרד. תתקשרו אליהם ותשאלו למה הם מפגרים מאחור. אין להם שום תירוץ לא לעשות זאת – ואולי באמת צריך פשוט לזרוק אותם מנאט"ו”.

ברקע דבריו – החלטת פסגת נאט"ו ביוני, שבה התחייבו כל חברות הברית להעלות את תקציב הביטחון שלהן ל־5% מהתוצר, דרישה שנחשבת לאחד מיעדיו המרכזיים של טראמפ מאז שובו לבית הלבן.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הודיע כבר אז כי לא יעמוד ביעד החדש, וטען כי הוא “אינו תואם את מדינת הרווחה ואת תפיסת העולם של ספרד”.

מדריד הגיבה לקריאת טראמפ בניסיון להרגיע את הרוחות. גורם בממשלת ספרד מסר כי “ספרד מחויבת לנאט"ו בדיוק כמו יתר חברות הברית, והיא עומדת ביעדי היכולות שנקבעו”.

שרת ההגנה הספרדית, מרגריטה רובלס, הוסיפה: “הדברים נאמרו בהקשר ספציפי, אך אני יודעת בוודאות שהצבא האמריקני מודע היטב למחויבותה של ספרד”.

ספרד הצטרפה לברית נאט"ו בשנת 1982, והיא אחת מ־32 המדינות החברות בברית ההגנה המשותפת, שזכתה לחשיבות מחודשת מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022 – המלחמה הקטלנית ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר