נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי נאט"ו צריכה לשקול את הוצאתה של ספרד משורות הברית – בעקבות סירובה של מדריד לעמוד ביעד ההוצאה הביטחונית החדש שקבעה הברית, העומד על 5% מהתמ"ג. הדברים נאמרו בפגישתו של טראמפ בבית הלבן עם נשיא פינלנד, אלכסנדר סטאב.

לדברי טראמפ, “מדינות אירופה צריכות להתחיל לדבר עם ספרד. תתקשרו אליהם ותשאלו למה הם מפגרים מאחור. אין להם שום תירוץ לא לעשות זאת – ואולי באמת צריך פשוט לזרוק אותם מנאט"ו”.

ברקע דבריו – החלטת פסגת נאט"ו ביוני, שבה התחייבו כל חברות הברית להעלות את תקציב הביטחון שלהן ל־5% מהתוצר, דרישה שנחשבת לאחד מיעדיו המרכזיים של טראמפ מאז שובו לבית הלבן.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הודיע כבר אז כי לא יעמוד ביעד החדש, וטען כי הוא “אינו תואם את מדינת הרווחה ואת תפיסת העולם של ספרד”.

מדריד הגיבה לקריאת טראמפ בניסיון להרגיע את הרוחות. גורם בממשלת ספרד מסר כי “ספרד מחויבת לנאט"ו בדיוק כמו יתר חברות הברית, והיא עומדת ביעדי היכולות שנקבעו”.

שרת ההגנה הספרדית, מרגריטה רובלס, הוסיפה: “הדברים נאמרו בהקשר ספציפי, אך אני יודעת בוודאות שהצבא האמריקני מודע היטב למחויבותה של ספרד”.

ספרד הצטרפה לברית נאט"ו בשנת 1982, והיא אחת מ־32 המדינות החברות בברית ההגנה המשותפת, שזכתה לחשיבות מחודשת מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022 – המלחמה הקטלנית ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.