בשבוע האחרון, באיטליה, במסגרת "שבוע הטכנולוגיה" בטורינו, יצא ג'ף בזוס, מייסד אמזון וחברת החלל בלו אוריג'ין, בהצהרה שמטלטלת את תעשיית החלל. לדברי בזוס, מיליונים יחיו במסלולי חלל בעשורים הבאים - ולא כי אין ברירה, אלא פשוט כי זה יהיה כדאי ומשתלם. "אנשים יחיו בחלל בעיקר כי ירצו בכך," הדגיש, וצייר עתיד בו רובוטים יבצעו את העבודות הפיזיות, בעוד שמעל ראשינו יפעלו מרכזי נתונים אדירי מימדים שמניעים את מהפכת הבינה המלאכותית.

אחת מהתחזיות המהפכניות של בזוס היא הקמת מרכזי נתונים עצומים - "גיגאווטיים" בעוצמתם (גיגהואט (GW) אחד שווה למיליארד ואט - 1,000,000,000 ואט) - שימוקמו בחלל בתוך 10 עד 20 שנה. לדבריו, למרכזים הללו יתרון ברור: מקור אנרגיה סולארי בלתי פוסק וללא מזג אוויר קיצוני כפי שיש על פני הארץ. "בחלל יש לנו שמש 24/7, בלי עננים ובלי גשם. כך נוכל לנצח את העלות של דאטה סנטרים יבשתיים בעתיד הקרוב," קבע בזוס, וטען שהפיכת משימות תעשייתיות ומחשוביות למסלול סביב כדור הארץ היא השלב הטבעי הבא בעידן החלל, בדומה ללוויינים שכבר משמשים אותנו כיום לתקשורת ומדידת מזג האוויר.

עם זאת, הדרך להגשמת החזון אינה פשוטה: שיגורים יקרים, אתגרי תחזוקה וטיפול בקרינה בחלל, שעדיין נשארים מכשולים לא מבוטלים. בזוס מצהיר שטכנולוגיות שיגור חדשות, התקדמות ברובוטיקה ושימוש באנרגיה סולארית - כל אלה יהפכו את הבנייה וההפעלה של תעשייה בחלל למשתלמת כבר בדור הקרוב. לא במקרה, חברת Blue Origin שבבעלותו כבר שותפה לפרויקט תחנת החלל המסחרית Orbital Reef, שעשויה להתחיל לפעול בעשור הקרוב במסגרת מיזמים אזרחיים הכוללים את NASA.

עבור בזוס, השקעות בענף ה-AI שנראות כחלק מ"בועה" - הן למעשה בועה תעשייתית טובה, שמקדמת את האנושות. "לא הייתה תקופה טובה יותר להתלהב מהעתיד," סיכם, בעודו מציג לעולם חזון שממקם את בני האדם, הרובוטים והתעשייה במעגל חדש של התפתחות טכנולוגית מחוץ לאטמוספירה.