חוזה של 17.4 מיליארד דולר 

זינוק של 50% במניות | זאת עסקת הענק של החברה ההולנדית "בבינה המלאכותית"

מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)

מיקרוסופט (צילום: Shutterstock)

חברת נביאוס (Nebius Group), אשר צמחה מתוך ענקית הטכנולוגיה הרוסית Yandex ב-2023 וכיום פועלת מאמסטרדם, הכריזה השבוע על חוזה מסחרי מרשים עם מיקרוסופט. במסגרת ההסכם שיימשך כחמש שנים, תספק נביאוס למיקרוסופט תשתיות מתקדמות בתחום הענן - בעיקר מערכי GPU - בהיקף כולל של 17.4 מיליארד דולר, עם אופציה להגדלה של 2 מיליארד דולר נוספים בגין שירותים או קיבולת נוספת.

המרכז הלוגיסטי שישמש את ההסכם מוקם בימים אלה בעיר וינלנד (Vineland), ניו ג'רזי, וצפוי להתחיל לספק שירותים כבר במהלך השנה הקרובה - פריסה שתימשך לאורך 2026. בעסקה נכללת התחייבות מצד מיקרוסופט לשימוש ארוך-טווח במשאבי חישוב המיועדים בעיקר להכשרת מודלים ולניהול מערכות בינה מלאכותית בקנה מידה עולמי.

לדברי מייסד ומנכ"ל נביאוס, ארקדי וולוז', "אנחנו מצויים בעיצומה של תקופה פורצת דרך - זהו צעד מרכזי שמניע אותנו להאיץ משמעותית את פיתוח עסקי הענן של נביאוס בשנים הקרובות. זו החוזה הראשון מסוגו ואנו צופים שיהיו נוספים". הכנסות העסקה צפויות לממן את רוב ההשקעות ההוניות של נביאוס בפיתוח הדאטה סנטר האמריקאי, ולהעניק לה גמישות בפיתוח עסקי העתיד ומציאת שותפויות אסטרטגיות ענק נוספות.

בזירת שוק ההון נרשמה התלהבות דרמטית: מניית נביאוס זינקה ביותר מ-50% לאחר החשיפה, וזאת בנוסף לעלייה של מאות אחוזים מאז תחילת השנה, מה שממנף אותה כפוטנציאל אדיר להשקעות בתחום תשתיות ה-AI. גם ענקיות כמו Nvidia, שתומכת בנביאוס, נהנות מהחוזה, לנוכח הביקוש האדיר לצ'יפים מתקדמים בעולם הבינה המלאכותית.

