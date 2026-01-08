נאס״א שוקלת להחזיר מוקדם לכדור הארץ את צוות האסטרונאוטים השוהה בתחנת החלל הבינלאומית, בעקבות בעיה רפואית שפרטיה לא פורסמו אצל אחד מאנשי הצוות.
דוברת נאס״א מסרה בלילה שבין רביעי לחמישי כי בטיחות המשימות היא בראש סדר העדיפויות, וכי נבחנות כל האפשרויות, כולל קיצור המשימה של צוות Crew-11. לפי הדיווחים, מצבו של האסטרונאוט הסובל מהבעיה הרפואית, שזהותו לא נחשפה, מוגדר יציב.
צוות Crew-11 מונה ארבעה אנשי צוות: האסטרונאוטים האמריקאים זנה קרדמן ומייק פינקי, הקוסמונאוט הרוסי אולג פלטונוב והאסטרונאוט היפני קימיה יואי. פינקי, מפקד המשימה, וקרדמן, מהנדסת הטיסה, היו אמורים לבצע הליכת חלל שאורכה כשש וחצי שעות לצורך התקנת ציוד מחוץ לתחנה, אך זו בוטלה בעקבות ההתפתחויות.
הליכות חלל נחשבות לפעילות פיזית מאומצת במיוחד, והן דורשות חודשים של אימונים. בשנה שעברה ביטלה נאס״א הליכת חלל מתוכננת לאחר שאסטרונאוט חווה אי־נוחות בחליפת החלל, ובשנת 2021 בוטלה הליכה דומה לאחר שאסטרונאוט אמריקאי סבל מלחץ על העצב.
בדרך כלל שוהים אסטרונאוטים בתחנת החלל בין שישה לשמונה חודשים, והם מצוידים בציוד רפואי בסיסי ותרופות למצבי חירום. צוות Crew-11 יצא למשימתו באוגוסט האחרון מפלורידה, ותכנן במקור לחזור לכדור הארץ בחודש מאי הקרוב.
בנאס״א לא מסרו תגובה מיידית נוספת לפניית כלי תקשורת, והבדיקות בנוגע להמשך המשימה נמשכות.
