כשהשמיים מתמלאים שוב: מהפכת התדלוק שמחזירה חיים ללוויינים

חיל החלל של ארצות הברית מציב רף חדש בתחום הלוויינות הצבאית: תוכנית RG-XX נועדה להחליף את מערך לווייני המעקב מסוג GSSAP, הפועלים מאז 2014 במסלול הגיאוסטציונרי – בגובה של כ-35,786 קילומטרים מעל פני הים.

המטרה שאפתנית: ליצור לוויינים הניתנים לתדלוק בחלל, מה שיאריך משמעותית את חייהם התפעוליים ויאפשר להם לבצע תמרונים מורכבים לאורך שנים.

סוף לעידן ה"דלק הסופי"

החיסרון המרכזי של לווייני GSSAP טמון בכמות הדלק המוגבלת שלהם.

כאשר המכלים מתרוקנים – אין דרך להאריך את חיי הלוויין, והוא הופך לפסולת חלל יקרה.

כעת, במסגרת RG-XX, הדרישה לתדלוק מסלולית משנה את כל התמונה: לוויין לא יהיה עוד "חד-פעמי", אלא פלטפורמה מתחדשת שניתן לשדרג ולתחזק.

לוויינים עם תחנת דלק בחלל

החזון פשוט, אך הביצוע מורכב: לוויין שירות יוכל לעגון בלוויין היעד, להתחבר דרך ממשק אחיד ולהעביר דלק או נוזלים אחרים.

הפעולה מחייבת דיוק קיצוני, תקנים חדשים ובקרה סייברית מאובטחת.

סיכונים קיימים – החל מדליפה או זיהום הדלק, ועד כשל בעגינה – אך היתרון ברור: תדלוק תקופתי יכול להאריך את חיי הלוויין בחמש עד עשר שנים, ולאפשר תמרון כמעט בלתי מוגבל.

ממיזם צבאי לשוק מסחרי

היבט נוסף שמייחד את RG-XX הוא מודל הרכש החדש.

במקום פיתוח סודי ויקר, חיל החלל פונה לחברות אזרחיות ומעודד פתרונות מסחריים.

הגישה הזו עשויה להוזיל עלויות, לזרז את הפיתוח – ואולי בעתיד אף לאפשר ייצוא למדינות בנות ברית.

בין החברות הפעילות בתחום ניתן למצוא את נורת'רופ גראמן, שכבר הצליחה לעגן לוויין שירות ללוויין תקשורת ולהאריך את חייו, וכן את אסטרוסקייל ו-אורביט פאב, המפתחות תחנות תדלוק חלליות.

הדגמות מבצעיות ראשונות צפויות בין השנים 2026–2028, והן עשויות לסמן את תחילתה של "כלכלת החלל התחזוקתית" – תחום חדש שבו שירותי תחזוקה, גרירה ותדלוק יימכרו ממש כמו שירותי שיגור כיום.

השלכות אסטרטגיות

במונחי ביטחון לאומי, מדובר במהפכה.

לוויין שיכול להתדלק שוב ושוב נהנה מיתרון עצום במעקב ובאיסוף מודיעין, מסוגל להגיב מהר לשינויים במסלול היריבים, ומצמצם את הצורך בשיגור לוויינים חדשים.

אך לצד ההזדמנויות, עולות גם שאלות מורכבות של רגולציה, אחריות משפטית ופסולת חלל – תחומים שהקהילה הבינלאומית עדיין מחפשת להם פתרונות.

בשורה התחתונה:

תוכנית RG-XX מסמנת את תחילתו של עידן חדש – שבו חלל אינו עוד יעד חד-פעמי, אלא מרחב תחזוקתי דינמי.

במקום "לשרוף" לוויינים, חיל החלל האמריקני מבקש פשוט – לתדלק אותם.