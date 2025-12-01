כיכר השבת
תיעוד הזוי: נמר התיישב על כביש ראשי בהודו | זה מה שעשו הנהגים

רגע נדיר ומסוכן תועד בהודו, כאשר נמר ישב רגוע באמצע כביש וגרם לעיכוב תנועה של שעות | תושבים מציינים כי הופעת חיות בר בכביש זה הפכה כמעט לשגרה | רשויות במקום ממליצות לנוסעים לשמור על זהירות, להימנע מצפצופים ולעולם לא לצאת מהרכב בנוכחות בעלי החיים (מעניין)

הנמר שחסם את הכביש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

במחוז צ'נדרהפור שבמדינת מהאראשטרה, הודו, תועד רגע נדיר ומסוכן: נמר ישב רגוע באמצע כביש צ'נדרהפור-מוהרלי, מה שגרם לעיכוב תנועה של שעות.

האירוע התרחש באזור החיץ של שמורת הנמרים טדובה, שבו תצפיות על חיות בר הן שכיחות בשל הצמחייה הצפופה ותנועה מרובה של בעלי החיים. הווידאו שצולם על ידי תושב מקומי, הראה תיירים ותושבים סבלניים שחיכו ברכביהם במשך שעות בתקווה שהנמר יזוז ויאפשר להם להמשיך בדרכם.

תושבים מציינים כי הופעת חיות בר בכביש זה הפכה כמעט לשגרה, במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות והערב. הכביש מהווה נתיב תחבורה ראשי לכפרים הסמוכים, מה שהופך את המפגשים עם חיות הבר למסוכנים יותר.

הרשויות במקום ממליצות לנוסעים לשמור על זהירות, להימנע מצפצופים ולעולם לא לצאת מהרכב בנוכחות בעלי החיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
זה טיגריס ולא נמר
