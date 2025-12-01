צלופח הסרט הכחול הוא דג מסוג מורנה הידוע ביופיו המרהיב והייחודי. גופו קטן יחסית, דק וחלק, וסנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד.

הצלופח המיוחד מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו. כצעיר, גופו שחור עם סנפיר גב צהוב-בוהק. עם התבגרותו, הזכרים משתנים לצבע כחול בהיר-חשמלי עם סנפיר צהוב בהיר, בעוד הנקבות הופכות כולן לצהוב בהיר.

הצלופח חי בשוניות האלמוגים של האוקיינוס, בעיקר באזורים החמים של האזור האינדו-פסיפיק, מהחוף של מזרח אפריקה ועד דרום יפן, אוסטרליה ופולינזיה הצרפתית. לרוב ניתן למצוא אותו מציץ מבין אלמוגים או סלעים, ולעיתים הוא נצפה פותח וסוגר את פיו במחזוריות, התנהגות שנראית לעיתים כתוקפנות אך קשורה לאופן הנשימה שלו.

צלופח הסרט הכחול מהווה דוגמה ליופי ולמגוון הביולוגי של שוניות האלמוגים, בית גידול עשיר וצבעוני אך פגיע. זיהום, נזק לשונית או ציד עלולים לפגוע בדגים מסוגו ובמערכת האקולוגית הכוללת.

בשל צבעיו ומראהו המיוחד, הוא מושך צוללנים, צלמים וסקרנים רבים, שבאים ממרחקים לצפות בשחייתו יוצאת הדופן.