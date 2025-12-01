כיכר השבת
"צלופח הסרט הכחול"

פלא מתחת למים: הדג המרהיב שנע בחינניות יוצאת דופן ברחבי האוקיינוס | תיעוד מדהים 

צלופח הסרט הכחול הוא דג הידוע ביופיו המרהיב והייחודי | סנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב, מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד | הוא מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו (מעניין)

צלופח הסרט הכחול (מתוך רשתות חברתיות)

צלופח הסרט הכחול הוא דג מסוג מורנה הידוע ביופיו המרהיב והייחודי. גופו קטן יחסית, דק וחלק, וסנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד.

הצלופח המיוחד מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו. כצעיר, גופו שחור עם סנפיר גב צהוב-בוהק. עם התבגרותו, הזכרים משתנים לצבע כחול בהיר-חשמלי עם סנפיר צהוב בהיר, בעוד הנקבות הופכות כולן לצהוב בהיר.

ראשו של צלופח הסרט הכחול מציץ מקרקעית האוקיינוס (צילום: שאטרסטוק)
צלופח הסרט הכחול (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הצלופח חי בשוניות האלמוגים של האוקיינוס, בעיקר באזורים החמים של האזור האינדו-פסיפיק, מהחוף של מזרח אפריקה ועד דרום יפן, אוסטרליה ופולינזיה הצרפתית. לרוב ניתן למצוא אותו מציץ מבין אלמוגים או סלעים, ולעיתים הוא נצפה פותח וסוגר את פיו במחזוריות, התנהגות שנראית לעיתים כתוקפנות אך קשורה לאופן הנשימה שלו.

צלופח הסרט הכחול מהווה דוגמה ליופי ולמגוון הביולוגי של שוניות האלמוגים, בית גידול עשיר וצבעוני אך פגיע. זיהום, נזק לשונית או ציד עלולים לפגוע בדגים מסוגו ובמערכת האקולוגית הכוללת.

בשל צבעיו ומראהו המיוחד, הוא מושך צוללנים, צלמים וסקרנים רבים, שבאים ממרחקים לצפות בשחייתו יוצאת הדופן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (31%)

לא (69%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר