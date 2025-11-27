כיכר השבת
נס בכביש

מטען קטלני: מכבש כבד השתחרר מרכב בפלורידה - הנהג יצא ללא פגע | צפו

רגע אימה בכבישי פלורידה הסתיים בנס מוחלט: מכבש כבד, שהיה קשור מאחורי רכב דוהר, השתחרר והוטח בעוצמה ברכב - הנהג ניצל (חדשות בעולם)

תאונה בפלורידה (צילום: רשתות חברתיות )

אירוע דרכים חריג שכמעט הסתיים באסון כבד, התרחש בימים האחרונים בכבישי פלורידה כאשר ציוד בנייה הפך למכשול קטלני מתגלגל.

התקרית המטלטלת החלה כאשר אדם, הסיע את רכבו במהירות. מאחורי רכבו, היה קשור מכבש כבד, המכבש, שמשקלו רב, נועד לשמש לעבודות, אך ככל הנראה החיבור שאבטח אותו לא עמד בעומס הנסיעה המהירה.

באופן פתאומי ובלתי צפוי, המכבש השתחרר מהרכב הדוהר. כתוצאה מכך, המכבש העצום התגלגל ללא שליטה היישר אל תוך הנתיב הנגדי. שם, הוא הוטח בעוצמה רבה ברכב שהגיע ממול.

התיעוד שצולם במקום נראה כי שני אנשים, שנסעו בכביש הנגדי, מיהרו לעזור. הם פתחו את דלתות הרכב הנפגע, בעוד הנהג כבר היה במצב שבו כריות האוויר של הרכב השתחררו מולו. בזכות התגובה המהירה של העדים והמבנה הבטיחותי של הרכב, הנהג יצא ללא פגע, למרות הפגיעה החזיתית החמורה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

