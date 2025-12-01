חושפת אוצרות טבע: 11 מיליון טון מתכות יקרות התגלו בסעודיה

חברת הכרייה הלאומית הסעודית AMAK הודיעה על גילוי משמעותי של משאבים מינרליים באזור נג'ראן, הכוללים נחושת, אבץ, זהב וכסף. הגילוי כבר מוערך ב‑11 מיליון טונות, כאשר הערכות מוקדמות מצביעות על פוטנציאל להתרחבות משמעותית בעתיד.

המנכ"ל ג'פרי מקדונלד-דיי ציין שהקידוחים הראשונים כיסו רק חלק קטן מהזיכיון, ומספקים אינדיקציה ברורה לכך שהמשאבים עשויים להיות כפולים בגודלם. מדובר בבשורה חשובה לסעודיה, שמאיצה את מעבר הכלכלה שלה מהתלות בנפט אל מגזרי משאבים נוספים, כחלק מחזון 2030.

המיקום של האתר, קרוב למרכזי עיבוד קיימים, מאפשר לנצל תשתיות קיימות ולהאיץ את תהליכי הפיתוח. החברה כבר עובדת על סקרים נוספים ומחפשת יעדים נוספים להרחבת הפעילות.

AMAK נחשבת לשחקנית מרכזית במגזר הכרייה הסעודי, שהפך לאבן דרך מרכזית בחתירה של סעודיה לפיתוח מגזר מינרלים בר קיימא ברמה עולמית. לצד הגילוי בנג'ראן, החברה קיבלה גם רישיון ל‑10 שנים לאתר קטן נוסף המתמקד בעפרות זהב, מה שמחזק את תפקידה של סעודיה בשרשראות האספקה העולמיות.

הגילוי החדש מצטרף למגמה רחבה יותר: הממלכה מנסה לבסס את עצמה כמרכז לכרייה ופיתוח מינרלים, ולהפוך את התחום לאבן שדרה של כלכלת העתיד שלה.