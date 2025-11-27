דיווחים בעזה: בכיר חמאס מת בשנה שעברה ונקבר בחשאי בעיר עזה

האם חבר נוסף בלשכה המדינית של חמאס - התאדה מהאופק? ברשתות חברתיות פלסטיניות מתרבים הדיווחים על כך שמחמוד א-זהאר כבר איננו בין החיים.

לפי הנטען הוא מת במהלך המלחמה, בשנה שעברה, מהתקף לב, אחרי תקופת חולי - ונקבר בחשאי בעיר עזה בצפון הרצועה.

יצויין כי אין כל אימות רשמי או דיווח רשמי על כך. יחד עם זאת א-זהאר לא נראה תקופה ארוכה בפומבי, ומידע על מצבו הבריאותי שאיננו טוב פורסם כבר בעבר.

א-זהאר אמור להיות כיום בן 80. בעבר כיהן כשר החוץ של הרשות הפלסטינית, שבראשה עמד איסמעיל הנייה. מאז הוא חבר בלשכה המדינית של ארגון הטרור.

הוא נמנה עם צמרת חמאס כבר בתקופת הקמתה, ובמשך תקופה אף ישב בבית הכלא בישראל. מספר פעמים שרד ניסיונות חיסול ואש צה"ל.