המועמדת נעלמה, הבעל כיכב במקומה: קמפיין הבחירות שעורר סערה 

במחוז כירכוכ שבעיראק התעוררה סערה קלילה אך משמעותית סביב הבחירות לפרלמנט המקומי, כאשר מועמדת אחת הפכה לבלתי נראית לחלוטין בעוד שבעלה דווקא כיכב על כל שלטי הקמפיין.

שימה סאמי, המתמודדת מטעם מפלגת תקדום של מוחמד אל-חלבוסי, היא לכאורה הכוכבת, אך בפועל כל חומרי הקידום, הכרזות והשלטים ברחובות כירכוכ נושאים את תמונתו של בעלה, שייח' אחמד איברהים. השייח' איברהים, שהוא קבלן במקצועו, הוא זה שמנהל את הקמפיין שלה, והוא וקרובי משפחתו נפגשים עם תומכים במקומה.

כשנשאל מדוע הוא מופיע במקום אשתו, הסביר איברהים כי מדובר בעניין של מסורת ורקע שבטי. הוא ציין: "זוהי רק דרך להראות את פרטי המשרד שלה. אנו באים מרקע שבטי. אתה לא מנסה לנצח באמצעות תליית התמונה שלך. יש לך שם, שבט, אנשים וקרובי משפחה, ואהובים [שמצביעים עבורך]".

אף על פי כן, הקמפיין הלא שגרתי של סאמי עורר ויכוח סוער ברשתות החברתיות, במיוחד בקרב פעילות לזכויות נשים. סרוד מוחמד, ראש ארגון "התקווה העיראקית", טענה כי המצב הוא "מאוד מצער" וכי הוא "ישפיע לרעה על הרחוב בכירכוכ".

מוחמד הדגישה כי אם סאמי אמורה לייצג אותה, עליה להיות מסוגלת "לעמוד ולדבר". היא הוסיפה כי המקרה משקף את המציאות המגבילה של נשים בפוליטיקה העיראקית: "מהמטבח לפרלמנט, זה מאוד לא מספק... זה אומר לנו שהיא נוצלה".

בסופו של דבר, בין אם זו מסורת שבטית ובין אם זו ניצול פוליטי, כולם יודעים מי באמת מושך בחוטים (או לפחות מחזיק בשלטים) במירוץ של שימה סאמי.