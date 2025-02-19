עיריית תל אביב פתחה ב"מבצע חשאי", במסגרתו היא דורשת מעשרות בתי כנסת הפועלים בעיר לחתום על כך שהם מתחייבים לפעול לפי עקרון השוויון "ללא הבדלי מין או אמונה" | מי שיסרב לחתום עשוי למצוא עצמו מול דרישה משפטית לפינוי בית הכנסת | עו"ד דוד שוב שמייצג את בתי הכנסת תקף: "סעיף מזעזע" (בארץ)
בשנה האחרונה מתנהל מאבק פרלמנטרי עיקש סביב אימוץ מסקנות ועדת שניט לביטול חזקת הגיל הרך. אלא שמאבק זה מנוגד למציאות המודרנית ולעיקרון השוויון בין המינים. בניגוד לארגוני הנשים המתנגדים למהלך, עו"ד איתן ליפסקר סבור שהוא מבורך. (משפט)
בית המשפט למשפחה קבע בשנה שעברה הסדרי ראייה לטובת האב, למרות טענות האם כי הוא מפר את ההסדרים באופן סדרתי. ערעור שהגישה האם התקבל באחרונה. השופט חננאל שרעבי קבע כי השינוי התמוה לא נומק, ודי בכך כדי לבטל את ההחלטה (משפט)
הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהגישו בעלי מוגבלויות כנגד חברות הסלולר אושר בחודש שעבר בבית המשפט. לפי ההסדר, החברות יציעו ללקוחות מכשירים נגישים, יפעילו מוקד תמיכה טלפוני מונגש ויקימו קרן ייעודית לפיתוח אמצעים טכנולוגיים להנגשת שירותי תקשורת (משפט)
האם תבעה מהאב מזונות עבור שלושת ילדיהם וביקשה לחייבו בתשלום חודשי של 5,000 שקל בתוספת הוצאות דיור של 2,800 שקל. האב טען כי הסכומים מופרזים וכי האם אינה ממצה את פוטנציאל השתכרותה. בית המשפט: יש להביא בחשבון גם את יכולת ההשתכרות של האם
לפעמים אני חושבת לעצמי ותוהה, מה היה קורה אילו אמא היתה פמיניסטית או עזבו! אם אמא הייתה בעצם הדור הזה.. ואני הייתי בדור הבא? מתארת לעצמי אם אמא היתה מתחילה לחשוב שמגיע לה יותר, שצריך להיות שוויון, שאישה זה גבר וגבר זה אישה לא משנה צורה, גזע מין, מתי, למה, כמה, איפה, ומדוע. אילו היה?