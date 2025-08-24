כיכר השבת
גזירת בתי הכנסת

הדרישה ההזויה של עיריית תל אביב מבתי הכנסת - והאיום בפינוי | "עם ישראל לא יעמוד מנגד על הפגיעה"

עיריית תל אביב פתחה ב"מבצע חשאי", במסגרתו היא דורשת מעשרות בתי כנסת הפועלים בעיר לחתום על כך שהם מתחייבים לפעול לפי עקרון השוויון "ללא הבדלי מין או אמונה" | מי שיסרב לחתום עשוי למצוא עצמו מול דרישה משפטית לפינוי בית הכנסת | עו"ד דוד שוב שמייצג את בתי הכנסת תקף: "סעיף מזעזע" (בארץ)

בית כנסת בשכונת פלורנטין בתל אביב | אילוסטרציה (צילום: Tomer Neuberg/FLASH90)

עיריית תל אביב פתחה לאחרונה ב"מבצע חשאי", במסגרתו היא דורשת מעשרות בתי כנסת הפועלים בעיר לחתום על כך שהם מתחייבים לפעול לפי עקרון השוויון "ללא הבדלי מין או אמונה", כך חושף הבוקר נטעאל בנדל ב'ידיעות אחרונות'.

לפי הדיווח ב'ידיעות', בבתי הכנסת חוששים כי אם יחתמו, העירייה או גופים שיעתרו לבתי משפט, יפעלו לביטול האופי האורתודוקסי של בתי הכנסת.

אך החשש מתעצם כי באם לא יחתמו - ידרשו לפנות את בית הכנסת. לפי הדיווח של בנדל, בתי כנסת שסירבו לחתום - נתבעו לפנות את המקום.

במהלך החדש, מזכיר לכולם את סערת התפילות ביום כיפור לפני כשנתיים, שבועות ספורים לפני טבח שמחת תורה, אז סירבה העירייה לאפשר קיום של תפילה בהפרדה בכיכר דיזינגוף ביום כיפור, וזכתה לגיבוי מבית המשפט.

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע אז כי "המחיצה מעצם קיומה, טבעה וטיבה נועדה לחצוץ ולמנוע מעבר ותנועה חופשיים במרחב הציבורי", ודחה את העתירות נגד החלטת העירייה.

ב'ידיעות' מציינים כי בתל אביב פועלים מאות בתי כנסת - רבים מהם עוד לפני קום המדינה, ואת הקרקע שעליה הם נבנו הם קיבלו באישור העירייה או רכשו מכספם הפרטי. מתוכם יש כ-130 בתי כנסת שהקרקע שלהם רשומה בטאבו בבעלות העירייה.

לפי הדיווח, הכוונה בעיריית תל אביב לפנות לאותם 130 בתי כנסת ולהחתים אותם על חוזה הקצאה, בו נכתב כי "בית הכנסת ייתן שירותי דת לכל תושבי השכונה והסביבה הסמוכה בהתאם לאופיין וצביונן ללא הבדלי גיל, מין או אמונה וכי נוסח התפילה ייקבע על ידי הוועד המנהל בהתחשב בכך. מובהר כי לא תתאפשר כל פעילות החורגת ממטרת ההקצאה הנקובה לעיל".

עיריית תל אביב | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בתי כנסת שיסרבו לחתום, כאמור, יקבלו תביעת פינוי מבית המשפט. באחד המקרים, בית הדין הרבני הכריז על בית כנסת "תפארת צבי" מרחוב הרמן כהן כ"הקדש דתי" וכך מנע מהעירייה להשתלט עליו. אלא שהעירייה פנתה לבג"ץ נגד בית הדין, והעתירה עודנה מתנהלת.

גורם בעירייה הסביר ל'ידיעות' כי לא ייתכן שבשכונה חילונית יעמוד בית כנסת שומם ורק בשבת הוא יופעל על-ידי קבוצת חרדים שמגיעה מחוץ לשכונה כדי לקיים בו מניין.

אלא שבבתי הכנסת טוענים מנגד כי סעיף השוויון ימנע מהם להפעיל בית כנסת אורותודוכסי, שכן הוא ימנע למשל הפליה בקיומה של עזרת נשים נפרדת מעזרת הגברים.

במהלך דיון שנערך בבית משפט השלום אודות אחד מבתי הכנסת, שמיוצג ללא תשלום על-ידי עורך הדין דוד שוב, טען מוטי טייטלבאום מאגף הנכסים בעירייהכי רק לבתי כנסת יש בעיות רישום ולא למסגדים.

בעוד טייטלבאום טען בדיון כי "לא נפסיק פעילותו כבית כנסת, אם לא יחתמו על החוזה, אחרים יפעילו כבית כנסת", עו"ד אלון גרוסברג מטעם העירייה, הסתייג מהדברים: "העד לא מוסמך לדבר על מדיניות העירייה, אם כבר אין צורך בבית הכנסת, בגלל שהאוכלוסייה השתנתה, אין מניעה לעשות בו שימושים אחרים".

עו"ד שוב טען בדיון: "דרשתם סעיף מזעזע. שבית הכנסת ייתן שירותי דת לתושבי השכונה ללא הבדל מין ואמונה ונוסח התפילה ייקבע בהתאם לכך. אם השכונה חילונית, אז בית הכנסת צריך להתפלל לכיוון כיכר רבין ולא לכיוון ירושלים? ללא הבדל אמונה זה אומר שאם יש נוצרי אני חייב שנוסח התפילה יהיה נוסח של נוצרים?"

עו”ד גרוסברגר אישר כי "הוועד המנהל יצטרך לראות מה קורה בשכונה ולפעול בהתאם. יש למשל מקום שבו חרדים השתלטו על בית כנסת ולא מאפשרים לתושבי השכונה להתפלל, יש בית כנסת שראו מישהו רואה טלוויזיה בשבת ולא נתנו לו להיכנס. אנחנו כעירייה צריכים לספק שירותי דת כמו שצריך ועלינו לוודא שיהיו לנו בחוזה את הכלים לוודא את זה”.

עיריית תל אביב מסרה ל'ידיעות אחרונות' בתגובה: "בניגוד לנטען, אין מדובר על 'מבצע', אלא על סעיף המצוי בהסכמי חכירה חדשים לבתי כנסת, הנערכים מעת לעת. מטרת הסעיף היא לוודא שאין אפליה או הדרה של תושבים המעוניינים לקחת חלק בפעילות בית הכנסת".

בהמשך, עיריית תל אביב פרסמה הודעה נוספת, בה נטען כי "מדובר בנון אייטם. הסעיף המדובר אינו מדויק והשתנה בשנים האחרונות. סעיף העדר אפליה הינו סעיף שנכנס כבר לפני מספר שנים וחל על כל מוסד עירוני-ציבורי בעיר. בתי הכנסת שייכים למתפללי השכונה והעירייה אף וידאה שהוועד המנהל יהיה מתושבי השכונה. מעל ל-400 בתי כנסת פועלים בתל אביב-יפו וימשיכו לפעול ולשגשג, ואין חשש שישנו את פעילותם או את אופיים. הכל עורבא פרח".

מארגון חותם נמסר: "רדיפה אנטישמית של עיריית תל אביב נגד היהדות. לאחר שניסה ללא הצלחה לעקור את תפילת יום כיפור מרחובות העיר, מבקש חולדאי לכפות את דת הפרוגרס ולסגור מאות בתי כנסת. עם ישראל לא יעמוד מנגד על פגיעה זו. מדינת ישראל היא מדינת יהודית, תל אביב היא עיר יהודית ואנו בארגון חותם ניאבק על כך".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה: "עיריית תל אביב הכריזה מלחמה על היהדות. לפגוע בבתי הכנסת, לב הזהות והמסורת של העם היהודי - זו בושה וחרפה וחציית כל קו אדום. בתי הכנסת הם עמוד השדרה של העם היהודי, והם יעמדו כאן הרבה אחרי שכל מי שמנסה למחוק את היהדות יישכח. מי שחושב שיוכל לעקור את התורה ואת הזהות של העם שלנו - טועה ובגדול.

"אני דורש מעיריית תל אביב לעצור מיידית את המהלך המסוכן והבזוי הזה. אנחנו לא נוריד את הראש, לא נשתוק, ולא ניתן להפוך את מדינת היהודים ל״מדינת כל אזרחיה״ על גב בתי הכנסת".

‏שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "רשעים ארורים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך… לאורך כל הדורות קמו על היהדות שונאים מבית ומחוץ, כל הגרזנים והקלשונים שהונפו על סלע המורשת נבלעו והיו כלא היו. רוח היהדות ומורשתו המפוארת של העם היהודי יכלה להם לכולם ותוכל גם לדור ההמשך של אנטיוכוס והמתיוונים". בהמשך הוא פנה למ"מ שר הפנים ושירותי דת, יריב לוין ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס: "יש לפעול באופן מיידי תקיף ובלתי מתפשר נגד עיריית תל אביב ולהביא את הסוגיה לדיון דחוף בישיבת הממשלה הקרובה".

פניית השר שלמה קרעי

מאוחר יותר מלשכת סגן ראש הממשלה וממלא מקום שר הדתות והפנים, יריב לוין, נמסר כי בעקבות בדיקה שנעשתה בהנחיית השר התברר שהנוסח שפורסם בנושא בתי הכנסת בתל אביב איננו הנוסח העדכני, אלא נוסח שהוכן לפני מספר חודשים ותוקן לבקשת רבני העיר.

עוד ציינו כי משרד הדתות ימשיך לעקוב אחר הנושא ויפעל למנוע כל פגיעה בבתי הכנסת.

0 תגובות

39
פשוט מזעזע אנטישמיות בתוכנו בסופו של דבר מי שעוקר את הקדושה הקדושה עוקרת אותו
סופו של רשע
אמן כן יהי רצון
משה
38
עירייה אוכלת יושביה וראש עיר אוכל כלבים....
מויישה
אמת ויציב
יעקב
37
האמת שזה מזעזע מאוווד שהעיירה מנתכלת בצורה אנטישמית לבתי כנסת במדינת היהודים עצוב שאחים טועים כל כך השתבשו
יהודי פשוט
פרי הבאושים של הציונות שמטרתו לקעקע קדושת ישראל ועיקרי האמונה
ראובן
36
הגיע הזמן שייחרב המבנה הזה על יושביו, עירייה של עמלקים בתוכנו
אדיר
הגיע הזמן שכולנו נצעק אין לנו חלק בממשלת כופרים, עמלקים, וגרמנים
דני
35
מה עם מסגדים ביפו???
צבועים נמאסתם
זה בסדר הרי אין זה חלק מישראל וכל מה שנגד דת משה וישראל כשרה בממשלת השמד
נחום
34
צאצאי הנאצים מתחילים לבצבץ?
משיח
33
אוקטובר 7 היה באותה שנה שלא רצו שיעשו תפילות ביום הכיפורים. מזעזע עדיין לא לומדים לקח בושה וחרפה.
יהודה
לעולם לא ילמדו רשעים אפילו על פתחי גיהנם אינם חוזרים בתשובה
איציק
32
חולדהי, אולי הגיע הזמן שתשחרר אותנו מנוכחותך, איני יודע להגדירך ״אנטישמי״ אנטי יהדותי, או אנטי עצמך. דבר אחד ברור, אתה וכל השמאלנים וכל החולדות ייעלמו, אינשאללה במהרה, ועם ישראל חי וקיים.
אפי
אמן כן יהי רצון במרה וכולם יראו במפלתו השפילה
ביבי
31
אובכן המהלך של עריית תל אביב פוגע בחופש לדת אז מה הם מדברים על זכויות אדם
אנונימי
30
מעניין אם החתימו גם מסגדים
אברך ליטאי ממורמר
29
ערב רב תל אביבי ! שואה היהודים 2 מתקרבת בצעדי ענק ! הם שכחו שלפני השואה בגרמניה הנאצית לפני 80 שנה היו יהודים בגרמניה "נאורים" בדיוק כמוהם וזה לא ממש עזר להם !
יהודה
28
יש הרבה גויים בעיריית תל אביב
יהודי
27
נפלתם בפח. כאילו היהדות היא לא שוויונית ומפלה. הפוך באמצעות עזרת הנשים אנחנו שומרים על כבוד האישה ולא מחפצנים אותה. כל בן דת יכול לבוא לבית הכנסת, ממתי היתה בעיה. הוועד המנהל קובע את כללי בית הכנסת זה תמיד. הם אנטידת ואתם לא חכמים.
שמעון יפה
26
יש לי לומר על כל מה שקורה פה - 'אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת רדיפת היהודים מדינת ישראל'!!!!
נ.מ.
25
כנראה לא הספיק להם הטבח של שמחת תורה שהם גרמו לו.הם רוצים עוד אחד. "וגם ערב רב עלה איתם"
רפי
תתחילו להפנים זה עמלקים ארורים בתחפושת יהודית
נועם
24
מה מזעזע בדרישה לשרת את כולם? אם לא משרתים אותי, אז שלא יקחו את הכסף שלי. אי אפשר גם וגם.
קפלניסט
לכו לאוגנדא שם מקומם של הקפלניסטים ועוקרי הדת
עמית
23
הזוי
חיים
22
מזעזע ביותר
משה
21
ועוד ישנם חרדים שמוכנים להתחבר לשמאל העיקר ……
דוד
20
יש לכם את ירושלים ובני ברק. אנחנו עושים צבא, בעיר שלנו אין הדרת נשים. מספיק ליילל על "אנטישמיות"
תל אביבי
19
אני גם מזועזע. מצד שני זה בדיוק מה שעיריית בני ברק עושה עם מוסדות חילוניים או דתיים לאומיים שהתרוקנו. כולל בתי כנסת שהפסיקו תפילה לשלום המדינה. מה ההבדל ? אם אין אוכלוסייה שתשתמש במבנה אז עושים איתו דברים בהתאם לאופי השכונה. הבעיה באוכלוסייה בארץ שלא מסוגלים לגור זה לצד זה. בורחים זה מריכוז אוכלוס
אלי
18
כל הכבוד לעיריית תל אביב , לא ניתן שיהרסו את החופש והשיווין , כל מקום שהדת נכנסת , נותרת אדמה חרוכה
יגי
גוי גמור תעוף מארץ הקודש אתה ממטמאי הארץ
יצחק
17
אל תטיפו לנו על מה זה יהדות. מי שמפקיר חטופים או מי שמצביע למפקירי חטופים שלא יטיף מוסר לאף אחד. בן גביר הוא האחרון שיכול לדבר על יהדות.
ירון
16
ממש כמו תקופת היוונים, עוד ח"ו יבטלו שבת חודש ומילה..... ראו הוזהרנוכם... צדיק אחד הי’ באמריקה..... אחד הי’ אברהם...שאמר ברוח קודשו... תראו יבוא יום ולא יתנו לחיות כיהודי תחת ממשלה זו.... אני לא שייך לתלמידי הצדיק הזה, אבל רבותי אל תהיו מצומצמים...
י ק
15
מדינת תל אביב הארורה והטמאה שבראשה עומד ראש הנחש אוכל כלבים וחתולים זרע עמלק נצר למשפחת טיטוס ממשיך דרכו של אייכמן מרימה ראש.. שתדע שעל מי שהרים ראש נגד התורה מצא את עצמו במצב אריק שרון שר"י. נא לפרסם.
יהודה החסיד
14
לא יאומן כי מסופר, חייבים לחקור את ייחוס ראש עיריית תל אביב כמה דורות לפני אם באמת הוא יהודי.
חיים אליעזר
הוא בטוח ממזר מדחציף כולי האי שמע מינה ממזר הוא
יהושע
13
לפעמים מרוב צער עדיף לדפדף הלאה ה' יכלה את הקוצים מהכרם היפה שלו
אליהו
12
מישהו יכול להסביר לי מה הבעיה בדרישה לשיוויון בבתי כנסת? יש אותיות קטנות שאני לא קורא שכולם קופצים בבהלה?
ליאור
11
עירית תל אביב מתנהגת כאחרוני האנטישמים בעולם אים זה היה קורה באירופה כולם כולל כל המלאנים בעירית תל אביב היו מגלגלים עינים והיות כועסים וצועקים אנטישמיםםםםם
א.א
10
האם החתימו את המסגדים?
איתמר
9
באו נראה אתכם מחייבים את המסגדים לשטויות שלכם.
תתחילו עם המסגדים
8
איפה כל חברי הכנסת החרדים חתולי השמנת בושה וחרפה !!!!
הכיסא חשוב יותר !!
7
תל אביב מזמן אינה עיר יהודית! רוב תושביה גויים - ערבים, רוסים, אפריקאים, ואסייאתים.
נפתלי
וכל בתי הטומאה המסריחים שהובאו לכאן על ידם
יעקב
6
אים יש לכם אומץ לכו תעשו את זה למוסלמים בהר הבית
נחמן
5
“מַהֲרַסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ” אפילו הנצים במלחמת העולם השנייה לא הגיעו לרמה הזאת ! השם ירחם לאן הם הגיעו? אני שואל את עצמי אם זה היה קורה בחו״ל איזה רעש היה , שמאל = עוקרי התורה שונאי יהודים
בני
4
ב"ה יש המון קהילות תורניות בעיר ת"א בכל חלקי העיר אפילו בצפון וק"ו בדרום ת"א יש הרבה כוללים פעילים וכו'. סבא שלי עשרות שנים לפני קום המדינה היה חרדי והתיישב בת"א. בסוף האור ינצח כמו שהיה בטבריה שנבחר יהודי אוהב תורה. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
יהודה
3
רוב אנשי תל ביב רובם חילונים שונאים יהדות בגללם עם ישראל סובל מהפתח כי הם עוזרים להם והם משיטים את הגויים נגד ישראל נתפלל לשם שיחזירם בתשובה או יעקור אותם ואז יבא משיח צדקנו בקרוב אמן
חחים מפריז
2
ההתנהלות החרדית ההפגנות וההשתמטות יש להן חלק לא קטן בליבוי האיבה של הציבור הכללי כנגד החרדים כדאי גם לנו לעשות חשבון נפש.
חרדי
חרדי המתחפש קפלניסט ומשוקץ כשאתם שורפים המדינה וכולם שותקים צאו ובדקו ההבדל בין המחאות והתנהגות המשטרה שהם גם כן חלקם גויים וערבים ורוסים וכל החלאת שיש כאן, לכו מפה
חיים
1
מתי תור המסגדים??? חתיכת אנטישמים צבועים
השארפר

