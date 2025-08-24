בית כנסת בשכונת פלורנטין בתל אביב | אילוסטרציה ( צילום: Tomer Neuberg/FLASH90 )

עיריית תל אביב פתחה לאחרונה ב"מבצע חשאי", במסגרתו היא דורשת מעשרות בתי כנסת הפועלים בעיר לחתום על כך שהם מתחייבים לפעול לפי עקרון השוויון "ללא הבדלי מין או אמונה", כך חושף הבוקר נטעאל בנדל ב'ידיעות אחרונות'.

לפי הדיווח ב'ידיעות', בבתי הכנסת חוששים כי אם יחתמו, העירייה או גופים שיעתרו לבתי משפט, יפעלו לביטול האופי האורתודוכסי של בתי הכנסת. אך החשש מתעצם כי באם לא יחתמו - ידרשו לפנות את בית הכנסת. לפי הדיווח של בנדל, בתי כנסת שסירבו לחתום - נתבעו לפנות את המקום. במהלך החדש, מזכיר לכולם את סערת התפילות ביום כיפור לפני כשנתיים, שבועות ספורים לפני טבע שמחת תורה, אז סירבה העירייה לאפשר קיום של תפילה בהפרדה בכיכר דיזינגוף ביום כיפור, וזכתה לגיבוי מבית המשפט. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע אז כי "המחיצה מעצם קיומה, טבעה וטיבה נועדה לחצוץ ולמנוע מעבר ותנועה חופשיים במרחב הציבורי", ודחה את העתירות נגד החלטת העירייה. ב'ידיעות' מציינים כי בתל אביב פועלים מאות בתי כנסת - רבים מהם עוד לפני קום המדינה, ואת הקרקע שעליה הם נבנו הם קיבלו באישור העירייה או רכשו מכספם הפרטי. מתוכם יש כ-130 בתי כנסת שהקרקע שלהם רשומה בטאבו בבעלות העירייה. לפי הדיווח, הכוונה בעיריית תל אביב לפנות לאותם 130 בתי כנסת ולהחתים אותם על חוזה הקצאה, בו נכתב כי "בית הכנסת ייתן שירותי דת לכל תושבי השכונה והסביבה הסמוכה בהתאם לאופיין וצביונן ללא הבדלי גיל, מין או אמונה וכי נוסח התפילה ייקבע על ידי הוועד המנהל בהתחשב בכך. מובהר כי לא תתאפשר כל פעילות החורגת ממטרת ההקצאה הנקובה לעיל".

עיריית תל אביב | ארכיון ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

בתי כנסת שיסרבו לחתום, כאמור, יקבלו תביעת פינוי מבית המשפט. באחד המקרים, בית הדין הרבני הכריז על בית כנסת "תפארת צבי" מרחוב הרמן כהן כ"הקדש דתי" וכך מנע מהעירייה להשתלט עליו. אלא שהעירייה פנתה לבג"ץ נגד בית הדין, והעתירה עודנה מתנהלת.

גורם בעירייה הסביר ל'ידיעות' כי לא ייתכן שבשכונה חילונית יעמוד בית כנסת שומם ורק בשבת הוא יופעל על-ידי קבוצת חרדים שמגיעה מחוץ לשכונה כדי לקיים בו מניין.

אלא שבבתי הכנסת טוענים מנגד כי סעיף השוויון ימנע מהם להפעיל בית כנסת אורותודוכסי, שכן הוא ימנע למשל הפליה בקיומה של עזרת נשים נפרדת מעזרת הגברים.

במהלך דיון שנערך בבית משפט השלום אודות אחד מבתי הכנסת, שמיוצג ללא תשלום על-ידי עורך הדין דוד שוב, טען מוטי טייטלבאום מאגף הנכסים בעירייהכי רק לבתי כנסת יש בעיות רישום ולא למסגדים.

בעוד טייטלבאום טען בדיון כי "לא נפסיק פעילותו כבית כנסת, אם לא יחתמו על החוזה, אחרים יפעילו כבית כנסת", עו"ד אלון גרוסברג מטעם העירייה, הסתייג מהדברים: "העד לא מוסמך לדבר על מדיניות העירייה, אם כבר אין צורך בבית הכנסת, בגלל שהאוכלוסייה השתנתה, אין מניעה לעשות בו שימושים אחרים".

עו"ד שוב טען בדיון: "דרשתם סעיף מזעזע. שבית הכנסת ייתן שירותי דת לתושבי השכונה ללא הבדל מין ואמונה ונוסח התפילה ייקבע בהתאם לכך. אם השכונה חילונית, אז בית הכנסת צריך להתפלל לכיוון כיכר רבין ולא לכיוון ירושלים? ללא הבדל אמונה זה אומר שאם יש נוצרי אני חייב שנוסח התפילה יהיה נוסח של נוצרים?"

עו”ד גרוסברגר אישר כי "הוועד המנהל יצטרך לראות מה קורה בשכונה ולפעול בהתאם. יש למשל מקום שבו חרדים השתלטו על בית כנסת ולא מאפשרים לתושבי השכונה להתפלל, יש בית כנסת שראו מישהו רואה טלוויזיה בשבת ולא נתנו לו להיכנס. אנחנו כעירייה צריכים לספק שירותי דת כמו שצריך ועלינו לוודא שיהיו לנו בחוזה את הכלים לוודא את זה”.

עיריית תל אביב מסרה ל'ידיעות אחרונות' בתגובה: "בניגוד לנטען, אין מדובר על 'מבצע', אלא על סעיף המצוי בהסכמי חכירה חדשים לבתי כנסת, הנערכים מעת לעת. מטרת הסעיף היא לוודא שאין אפליה או הדרה של תושבים המעוניינים לקחת חלק בפעילות בית הכנסת".

בהמשך, עיריית תל אביב פרסמה הודעה נוספת, בה נטען כי "מדובר בנון אייטם. הסעיף המדובר אינו מדויק והשתנה בשנים האחרונות. סעיף העדר אפליה הינו סעיף שנכנס כבר לפני מספר שנים וחל על כל מוסד עירוני-ציבורי בעיר. בתי הכנסת שייכים למתפללי השכונה והעירייה אף וידאה שהוועד המנהל יהיה מתושבי השכונה. מעל ל-400 בתי כנסת פועלים בתל אביב-יפו וימשיכו לפעול ולשגשג, ואין חשש שישנו את פעילותם או את אופיים. הכל עורבא פרח".

מארגון חותם נמסר: "רדיפה אנטישמית של עיריית תל אביב נגד היהדות. לאחר שניסה ללא הצלחה לעקור את תפילת יום כיפור מרחובות העיר, מבקש חולדאי לכפות את דת הפרוגרס ולסגור מאות בתי כנסת. עם ישראל לא יעמוד מנגד על פגיעה זו. מדינת ישראל היא מדינת יהודית, תל אביב היא עיר יהודית ואנו בארגון חותם ניאבק על כך".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה: "עיריית תל אביב הכריזה מלחמה על היהדות. לפגוע בבתי הכנסת, לב הזהות והמסורת של העם היהודי - זו בושה וחרפה וחציית כל קו אדום. בתי הכנסת הם עמוד השדרה של העם היהודי, והם יעמדו כאן הרבה אחרי שכל מי שמנסה למחוק את היהדות יישכח. מי שחושב שיוכל לעקור את התורה ואת הזהות של העם שלנו - טועה ובגדול.

"אני דורש מעיריית תל אביב לעצור מיידית את המהלך המסוכן והבזוי הזה. אנחנו לא נוריד את הראש, לא נשתוק, ולא ניתן להפוך את מדינת היהודים ל״מדינת כל אזרחיה״ על גב בתי הכנסת".

‏שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "רשעים ארורים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך… לאורך כל הדורות קמו על היהדות שונאים מבית ומחוץ, כל הגרזנים והקלשונים שהונפו על סלע המורשת נבלעו והיו כלא היו. רוח היהדות ומורשתו המפוארת של העם היהודי יכלה להם לכולם ותוכל גם לדור ההמשך של אנטיוכוס והמתיוונים". בהמשך הוא פנה למ"מ שר הפנים ושירותי דת, יריב לוין ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס: "יש לפעול באופן מיידי תקיף ובלתי מתפשר נגד עיריית תל אביב ולהביא את הסוגיה לדיון דחוף בישיבת הממשלה הקרובה".

פניית השר שלמה קרעי

מאוחר יותר מלשכת סגן ראש הממשלה וממלא מקום שר הדתות והפנים, יריב לוין, נמסר כי בעקבות בדיקה שנעשתה בהנחיית השר התברר שהנוסח שפורסם בנושא בתי הכנסת בתל אביב איננו הנוסח העדכני, אלא נוסח שהוכן לפני מספר חודשים ותוקן לבקשת רבני העיר.

עוד ציינו כי משרד הדתות ימשיך לעקוב אחר הנושא ויפעל למנוע כל פגיעה בבתי הכנסת.