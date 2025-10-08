כתב אישום הוגש: צעיר תקף נהג אוטובוס בגלל עיכוב בתחנה

רגעי התקיפה ( צילום: דוברות המשטרה / מצלמת אבטחה באוטובוס )

לפני חג סוכות הוגש כתב אישום על ידי יחידת תביעות ירושלים נגד צעיר תושב בית שמש בשנות ה-20 לחייו, בחשד שתקף נהג אוטובוס בעיר. הצעיר נעצר מספר ימים קודם לכן על ידי צוות יחידת השיטור העירוני לאחר דיווח על מקרה אלימות בתחבורה הציבורית.

