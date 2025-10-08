כתב אישום הוגש: צעיר תקף נהג אוטובוס בגלל עיכוב בתחנה

לפני חג סוכות הוגש כתב אישום על ידי יחידת תביעות ירושלים נגד צעיר תושב בית שמש בשנות ה-20 לחייו, בחשד שתקף נהג אוטובוס בעיר. הצעיר נעצר מספר ימים קודם לכן על ידי צוות יחידת השיטור העירוני לאחר דיווח על מקרה אלימות בתחבורה הציבורית.
לפי כתב האישום, האירוע התרחש בעשרת ימי תשובה, ביום ראשון בבוקר מעט לאחר השעה 08:30, כאשר הנאשם ישב בקצה האחורי של האוטובוס. במהלך נסיעתו התפתח ויכוח מילולי עם הנהג בעקבות התמהמותו של הצעיר בירידה בתחנה. במהלכו, ניגש הצעיר אל קדמת האוטובוס ותקף את הנהג במספר מהלומות, שגרמו לו לחבלות.
צוות השיטור שהוזעק למקום, פעל בהתאם להנחיות הנהג ועיכב את הצעיר לחקירה, כשהוא מובל לתחנת המשטרה להמשך בירור.
למחרת, הובא הנאשם בפני בית המשפט להארכת מעצרו, שהוארך מספר שעות בלבד, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. חקירת המקרה נמשכת, ובמהלך השבוע האחרון גובשה תשתית ראייתית, שהובילה להגשת כתב האישום.
