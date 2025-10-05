כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים בשנות השישים לחייו, לאחר שפרץ לבית משפחה בעיר, ומבלי בושה - התקלח בבית, בעוד בני הבית במקום. בשלב מסוים נכנס לחדר של אחת הילדות במקום, ואז נמלט עם חולצה שבזז.

זה קרה לפני שבוע. ביום ראשון שעבר, בתאריך 28.9 לפנות בוקר, הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון בירושלים אל שכונת קריית משה בעיר, בעקבות התפרצות לבית מגורים שהתרחשה דקות ספורות קודם.

תיאורו של החשוד במעשה נמסר על ידי דיירי הבית לשוטרים, והללו איתרו בסריקות נמרצות את הנאשם בסמוך למקום. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת מוריה.

על פי ממצאי החקירה ועובדות כתב אישום שהוגש נגדו בסוף השבוע, על ידי יחידת תביעות מחוז ירושלים, עולה כי בסביבות השעה חמש לפנות בוקר נכנס הנאשם אל דירת המגורים בה לנו באותה העת דרי הבית.

לאחר שנכנס לבית, השתמש הנאשם במקלחת הבית ואף עשה שימוש בשירותים לצרכיו. לאחר שסיים, נכנס הנאשם אל חדרהּ של קטינה המתגוררת בבית - זאת בעת שהיא ערה במיטתה - ניגש אל ארון הבגדים ונטל לרשותו חולצה ייחודית ממלתחתהּ. מדובר בחולצה שהוכנה ל'מסע כומתה' של בן המשפחה.

כשהבינה שמדובר באדם זר, החלה זועקת לעזרת אביה, ובזמן זה נמלט החשוד כשחולצתהּ ברשותו. כאמור בסריקות שערכו השוטרים הוא אותר ונעצר, יחד עם החולצה.

מעצרו של הנאשם - תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו - הוארך בבית המשפט, וכבר ביום שישי האחרון, הגישה יחידת תביעות ירושלים כתב אישום נגדו בגין עבירות של התפרצות וגניבה, לצד בקשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים.