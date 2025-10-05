כיכר השבת
"הצילו" | אימה בירושלים

הפורץ שהקדים את אושפיזין החג: התקלח בבית, הילדה גילתה אותו בחדרה

תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו פרץ לבית בשכונת קריית משה, התקלח, השתמש בשירותים וגנב חולצה מחדר של קטינה. המשטרה עצרה אותו זמן קצר לאחר מכן (משטרה)

1תגובות
הנאשם עם החולצה שגנב (צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש נגד תושב בשנות השישים לחייו, לאחר שפרץ לבית משפחה בעיר, ומבלי בושה - התקלח בבית, בעוד בני הבית במקום. בשלב מסוים נכנס לחדר של אחת הילדות במקום, ואז נמלט עם חולצה שבזז.

זה קרה לפני שבוע. ביום ראשון שעבר, בתאריך 28.9 לפנות בוקר, הוזעקו שוטרי תחנת מוריה ממרחב ציון בירושלים אל שכונת קריית משה בעיר, בעקבות התפרצות לבית מגורים שהתרחשה דקות ספורות קודם.

תיאורו של החשוד במעשה נמסר על ידי דיירי הבית ל, והללו איתרו בסריקות נמרצות את הנאשם בסמוך למקום. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת מוריה.

על פי ממצאי החקירה ועובדות כתב אישום שהוגש נגדו בסוף השבוע, על ידי יחידת תביעות מחוז ירושלים, עולה כי בסביבות השעה חמש לפנות בוקר נכנס הנאשם אל דירת המגורים בה לנו באותה העת דרי הבית.

לאחר שנכנס לבית, השתמש הנאשם במקלחת הבית ואף עשה שימוש בשירותים לצרכיו. לאחר שסיים, נכנס הנאשם אל חדרהּ של קטינה המתגוררת בבית - זאת בעת שהיא ערה במיטתה - ניגש אל ארון הבגדים ונטל לרשותו חולצה ייחודית ממלתחתהּ. מדובר בחולצה שהוכנה ל'מסע כומתה' של בן המשפחה.

כשהבינה שמדובר באדם זר, החלה זועקת לעזרת אביה, ובזמן זה נמלט החשוד כשחולצתהּ ברשותו. כאמור בסריקות שערכו השוטרים הוא אותר ונעצר, יחד עם החולצה.

מעצרו של הנאשם - תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו - הוארך בבית המשפט, וכבר ביום שישי האחרון, הגישה יחידת תביעות ירושלים כתב אישום נגדו בגין עבירות של התפרצות וגניבה, לצד בקשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אמאל'ה איזה פחד ועוד בלי בושה הוא עוד נכנס לחדר של הילדה
יעל

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר