זה קרה לפני כשבוע. בערב שבת שובה, בשעת אחר הצהרים, התקבל דיווח במוקד המשטרה במחוז ירושלים על מקרה אלימות שהתרחש בפאב - הפועל בכיכר נוימן בעיר בית שמש. למקום הוזעקו שוטרי תחנת בית שמש שבמרחב ציון.

כבר בתחקור ראשוני שערכו השוטרים עלה כי מדובר במקרה אלימות חמור, במהלכו הותקף אחד המבלים באמצעות בקבוק שהוטח והתנפץ על ראשו, וכי מאחורי המעשה עומד מבלה אחר ששהה במקום ועזב מיד לאחר מכן.

הקורבן למעשה האלימות נזקק לטיפול רפואי בשל פציעה בראשו והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים.

כחלק מפעולות החקירה הראשוניות שביצעו השוטרים, נאספו עדויות וממצאים, ביניהם תיעוד המקרה ממצלמת האבטחה בעסק.

זמן קצר לאחר מכן, במסגרת אותן פעולות חקירה שנערכו, נודעה זהותו של הנאשם (51, בית שמש) והוא אותר ונעצר לחקירה על ידי השוטרים בביתו כשהוא עודנו לבוש באותם בגדים ועליו סימני דם.

על פי ממצאי חקירת המקרה, נודע כי השניים ישבו בעסק ושתו לשוכרה. בשלב מסוים, קם הנאשם ממקום מושבו, ניגש לעבר הקורבן כשהוא אוחז בידו בקבוק משקה אלכוהולי ואז, מטיח את הבקבוק בעוצמה רבה בראשו של הקורבן וממשיך לתקוף אותו באלימות, תוך שמבלים נוספים ששהו בסמיכות לשניים, ניסו להפריד ביניהם.

לאחר שמעצרו הוארך בבית המשפט לטובת השלמת פעולות החקירה, הצליחו לגבש חוקרי תחנת בית שמש תשתית ראייתית לכדי כתב האישום שהגישה יחידת תביעות מחוז ירושלים ביום שישי האחרון בבית המשפט נגד הנאשם, בגין עבירות של תקיפה, לצד בקשה להורות על מעצרו עד לתום ההליכים נגדו.