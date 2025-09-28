תיעוד דרמטי מפיצוץ הרכב בתל אביב: החשוד נתפס עם שלט ההפעלה

היחידה המרכזית (ימ"ר) של משטרת מחוז תל אביב פענחה את אירוע פיצוץ רכב ופציעתם של חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות לפני כחודש ברחוב קמינסקה בקריית שלום בתל אביב. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

זה קרה בתאריך 30.8.25, ביום שבת. באותו יום התקבל בשעות הצהריים במוקד 100 של המשטרה דיווח על אודות פיצוץ רכב ברחוב קמינסקה בת"א.

כוחות גדולים של המשטרה, שזרמו למקום, החלו מיד בפעולות חקירה מהירות, תוך סגירת הזירה וסיוע לצוותי הרפואה שפינו מהמקום חמישה פצועים - כאשר 3 היו בתוך רכב ג'יפ הרוביקון שהתפוצץ.

במקביל, שוטרי היס"מ שהיו הראשונים להגיע לזירה, הבחינו בחשוד שנמלט מהזירה ממש בסמוך לפיצוץ הרכב. מרדף קצר ותגובה מהירה של השוטרים הובילו למעצרו, עפ"י החשד עם שלט הפעלה של המטען וזאת לאחר שניסה להימלט עם אופנוע גנוב.

במסגרת החקירה שנוהלה בימ"ר ת"א, בוצעו מגוון פעולות חקירה, לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות דיגיטליות, שהובילו לתשתית ראייתית נגד החשוד שהטמין לכאורה את המטען ברכב וגרם לפיצוץ ופציעתם של הקורבנות.

עוד עלה מהחקירה, כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בין גורמים עבריינים אשר חלקם מתגוררים באזור הצפון.

החשוד, תושב יפו בשנות ה-30 לחייו, שהגיע לזירה על קטנוע גנוב, נעצר והובא מספר פעמים להארכות מעצר, וביום חמישי האחרון הוגשה נגדו הצהרת תובע לפני הגשת כתב אישום חמור בגין גרימת פיצוץ חומר נפץ, המנסה לגרום למות אחר, הובלה של נשק שלא ברשות וגניבת רכב.