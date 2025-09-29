גבר בן 56, תושב הרצליה, נכנס בטעות לשטחי יהודה ושומרון וחולץ. משטרת מחוז ש"י איתרה אותו לאחר שקיבלה דיווח על כך שהגבר יצא מבית החולים תל השומר לכיוון ביתו ומאז נעלמו עקבותיו.

שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י פתחו בסריקות נרחבות, בסיוע יחידות ממת"ש מחוז ש"י, המנהל האזרחי וצה"ל ובסביבות 9:00 איתרו את רכבו של הגבר בסמוך לאזור סלפית. הוא נמצא בשביל בין אזור התעשייה אריאל לכפר ברוקין, כשהוא בהכרה אך מבולבל.

