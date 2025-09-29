כיכר השבת
"היה מבולבל"

בן 56 יצא מבית החולים ואבדו עקבותיו: זה המקום בו המשטרה איתרה אותו 

תושב הרצליה, נכנס בטעות לשטחי יהודה ושומרון וחולץ | משטרת מחוז ש"י איתרה אותו לאחר שקיבלה דיווח על כך שהגבר יצא מבית החולים תל השומר לכיוון ביתו ומאז נעלמו עקבותיו | הוא אותר בשביל בין אזור התעשייה אריאל לכפר ברוקין, כשהוא בהכרה אך מבולבל (משטרה)

האיתור ביהודה ושומרון (צילום: דוברות המשטרה)

גבר בן 56, תושב הרצליה, נכנס בטעות לשטחי יהודה ושומרון וחולץ. משטרת מחוז ש"י איתרה אותו לאחר שקיבלה דיווח על כך שהגבר יצא מבית החולים תל השומר לכיוון ביתו ומאז נעלמו עקבותיו.

שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י פתחו בסריקות נרחבות, בסיוע יחידות ממת"ש מחוז ש"י, המנהל האזרחי וצה"ל ובסביבות 9:00 איתרו את רכבו של הגבר בסמוך לאזור סלפית. הוא נמצא בשביל בין אזור התעשייה אריאל לכפר ברוקין, כשהוא בהכרה אך מבולבל.

על פי הודעת המשטרה, הבוקר התקבל דיווח בתחנת גלילות במחוז תל אביב על גבר בן 56 תושב הרצליה, שיצא מבית החולים תל השומר בדרכו לביתו, ונעלמו עקבותיו. זמן קצר לאחר מכן עלה החשד כי נכנס בטעות לשטחי יהודה ושומרון.

שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י פתחו בסריקות נרחבות, בסיוע יחידות ממת"ש מחוז ש"י, המנהל האזרחי וצה"ל. במסגרת הפעילות שוטרי תחנת אריאל הפעילו רחפן אזרחי מעל אזור התעשייה אריאל, כאשר הכוחות יצרו חיבור ותיאום מבצעי בין הגורמים במחוז תל אביב.

האיתור ביהודה ושומרון (צילום: דוברות המשטרה)

בשעה 9:00 אותר רכבו של הגבר בסמוך לאזור סלפית, ובסיוע הרחפן הצטמצם החיפוש עד לאיתורו. הוא נמצא בשביל בין אזור התעשייה אריאל לכפר ברוקין, כשהוא בהכרה אך מבולבל.

בכך הסתיים בהצלחה מבצע איתור מורכב, שנמשך משעות הבוקר, ואשר מנע חשש כבד לחייו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר