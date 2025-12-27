השוטרים בתראבין ( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות גדולים של משטרה, צבא ועוד כיתרו את היישוב הבדואי תראבין, זאת בשל התפרעויות מצד תושבי היישוב כנגד יהודים.

על פי הדיווחים, המשטרה ביצעה מעצרים בליל שבת וכתגובה, החליטו פורעים ביישוב לצאת ליישובים יהודיים סמוכים ולהשחית רכוש יהודי. ביישובים גבעות בר ומשמר הנגב דייוחו על מקרים רבים של וונדליזם מכוון ובשב"כ בוחנים האם מדובר בפשיעה לאומנית.

החשודים בהצתות נעצרו ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה מסרו: "עשרות שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר, בפיקוד מפקד תחנת רהט סנ״צ יצחק יונה, פשטו לפני זמן קצר על יעדים פליליים בכפר תראבין שבנגב - 5 חשודים נעצרו, שוטר נפצע באורח קל וטופל בשטח - הפעילות נמשכת". מערב פרוע: הבלשים הבחינו בדבר חשוד ועצרו את רוכב הקורקינט - זה מה שהתגלה דוד הכהן | 25.12.25 תיעוד מטורף מהרצליה: פגע במכוון בהולך רגל וברח מהמקום | המשטרה במצוד אריה רוזן | 24.12.25 "במהלך הלילה", מסרה המשטרה: "פעלו שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר בכפר תראבין, במסגרת מבצע סדר חדש שיזמו השר והמפכ״ל, למעצר חשודים במעורבות באירועי אלימות ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים. בתום הפעילות, ועל פי החשד כתגובה לה, יצאו 2 חשודים תושבי הכפר לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים, במהלכן נגרם נזק לעשרות כלי רכב".

הפעילות בתראבין | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

בעקבות האירועים נמשכת הפעילות המבצעית בכפר, במסגרתה נעצרים חשודים והכוחות פועלים בפשיטות על יעדים פליליים נוספים.

לאחר מכן נמסר מהמשטרה: "כוחות רבים מצטרפים לפשיטה המשטרתית על היישוב הבדואי תראבין: עשרות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי חטיבת סה״ר, יואב, משמר לאומי דרום ומג״ב עושים דרכם למקום - הפעילות נמשכת".

הפעילות המשטרתית בנגב ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה מסרו כעבור שעות: "עשרות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי חטיבת סה״ר, יואב, משמר לאומי דרום ומג״ב, בהובלת מפקד תחנת רהט סנ״צ יונה יצחק, ממשיכים לפעול ביישוב הבדואי תראבין - עד כה נעצרו 6 חשודים בהפרות סדר ובמעורבות באירועי אלימות ושימוש בנשק צבאי גנוב, בתוכם 3 חשודים בהצתת כלי רכב ביישוב גבעות בר".

עוד נמסר: "כזכור, במהלך הלילה פעלו שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר במסגרת מבצע ״סדר חדש״ שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, בכפר תראבין למעצר עבריינים תושבי הכפר, בחשד למעורבות באירועי אלימות ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים. על פי החשד, בתום הפעילות וכתגובה לה, יצאו 4 חשודים תושבי הכפר לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים, במהלכן נגרם נזק לעשרות כלי רכב".