לאחר שהעיד על פגישה לילית בעייתית עם ראש הסגל של רה"מ צחי ברוורמן, גורמי אכיפה בכירים אמרו לחדשות 12 כי דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין הוא "עד בעייתי".

"אנחנו מתייחסים אליו כאל פחות מעד מדינה", הבהירו הגורמים. לדבריהם, "הוא החליף גרסאות והן מתפתחות, ולמרות זאת אין מנוס מלבדוק את הטענות של פלדשטיין לגבי הפגישה בקריה".

פלדשטיין מספר שהגיע לקריה ברכב של אבא שלו, מסוג יונדאי. אלא שבמהלך החקירה הוא חזר בו. הוא גם טען שהראה את התעודה לחיילת מרחוק, שהוא "לא חושב" שהעביר תג, ושלא היה תיעוד אלקטרוני לכניסתו למקום.

עוד נחשף בחדשות 12 כי הפגישה המדוברת בין פלדשטיין לברוורמן, במהלכה לפי עדותו של פלדשטיין הבטיח לו ראש הסגל כי יוכל "לכבות" את החקירה על הדלפת המסמך הסודי, הייתה ידועה לגורמי החקירה מההתחלה. אלא שבמהלך החקירה סירב פלדשטיין לומר מי הוא אותו בכיר שנפגש איתו בחניון בקריה, למרות שהחוקרים לחצו עליו, ורק כינה אותו "בכיר".

"יש רק שני אנשים שיודעים על תוכן השיחה הזו, אני חייב לחשוב על העתיד", אמר פלדשטיין לחוקרי השב"כ. "אם תיפתח תיבת הפנדורה הזו, אם אפתח את הפה, אצטרך להסתכל אחורה כל החיים. לא השב"כ ולא אף גוף אחר יוכל לשמור עליי או על המשפחה שלי שלא יפגעו בהם".

בשלב הזה החוקרים הופתעו מאוד מהדברים. הם ניסו להבין עוד את הרקע לפגישה וגם מה הסיבה למה שאמר. פלדשטיין מצידו ניסה לשכנע אותם שלא לברר מי היה אותו האיש, אבל סיפר שאותו גורם בכיר הגיע עם עוד שניים-שלושה אנשים שהיו עדים לשיחה, אך לא יכלו לשמוע אותה.

ראש הממשלה נתניהו, מצידו, הכחיש מכל וכול את עדותו של פלדשטיין שהתפרסמה בימים האחרונים. "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות, הנשענות כולן על עדות של אדם בעל אינטרסים אישיים ברורים, שמנסה להסיט אחריות מעצמו באמצעות הכפשה שיטתית של ראש הממשלה וסביבתו", נמסר מטעם לשכת רה"מ.