כיכר השבת
2 שוטרים נפצעו

עשרות פעילי ימין הפגינו בירושלים; הכניסה והיציאה מהעיר נחסמו לתנועה לסירוגין

עשרות מפגינים מחו הערב בכניסה לירושלים במהלכה נחסמו נתיבי נסיעה סמוך לגשר המיתרים וכן ציר הרכבת הקלה | המשטרה פיזרה את המפגינים לעבר המדרכה, והכניסה והיציאה מהעיר באזור גשר המיתרים נחסמות לסירוגין גם בשעה זו, עד להשבת הסדר (משטרה)

3תגובות
ההפגנה בכניסה לירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

עשרות פעילי ימין הפגינו הערב (מוצאי שבת) בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, וחלקם חסמו את הכביש ואת הרכבת הקלה במקום. המשטרה מסרה כי קצין כרז למפגינים כי מדובר בהפרת סדר ומחאה לא חוקית, והמתפרעים שלא נשמעו להוראות יידו אבנים. שני שוטרים נפצעו באורח קל.

מדוברות המשטרה נמסר כי הערב, החלה מחאה בהשתתפות עשרות מפגינים בכניסה לעיר ירושלים. בשלב מסויים, חלק מהמוחים החלו להפר את הסדר תוך חסימת נתיבי הנסיעה סמוך לגשר המיתרים בכניסה לעיר וחסימת הציר של הרכבת הקלה.

לאחר שקצין משטרה כרז למפגינים כי מדובר בהפרת סדר ומחאה בלתי חוקית, והמתפרעים לא נשמעו להוראות השוטרים במקום ואף יידו לעברם אבנים, פעלה המשטרה להדיפתם לעבר המדרכה, שם מתאפשרת המחאה. כתוצאה מיידוי האבנים לעבר השוטרים, נפגעו 2 שוטרים באורח קל.

במהלך חסימה זו, מנעו מספר מפרי סדר את תנועתם של כלי רכב שחלפו במקום, חסמו אותם תוך סיכון שלהם ושל משתמשי הדרך והתעמתו עמם.

כעת, הכניסה והיציאה מהעיר באזור גשר המיתרים נחסמו לתנועה לסירוגין וכוחות משטרה פועלים במקום גם בשעה זו להשבת הסדר.

"משטרת ישראל תאפשר לכל אדם את חופש המחאה בגבולות החוק אך תפעל כלפי מפרי סדר ומתפרעים הפוגעים במעשיהם בציבור משתמשי הדרך" נמסר.

3
על מה ההפגנה?
מרים
2
ואו איזה כתבה הדבר הכי חשוב , לא כתוב, על מה מפגינים?
חיים
1
לא לא כתוב על מה מפגינים? העיקר שתהיה הכתבה חדשה?
????

