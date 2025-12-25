( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת ישראל הודיעה היום (חמישי) כי היחידה המרכזית של משטרת מחוז ת"א הצליחה לסכל אירוע אלימות ושימוש באמל"ח, זאת לאחר שביצעה מעצר של 3 חשודים שהיו בדרכם באזור לוד עם אקדח טעון ורכב עם לוחית רישוי מזויפות. הבוקר הוגשה נגד השלושה הצהרת תובע.

לפי תיאור המשטרה של האירוע, בתאריך 8.12 במסגרת פעילות סמויה שנוהלה בימ"ר ת"א, הבחינו הבלשים ברכב חשוד ובו 3 נוסעים באזור לוד, בשלב מסוים ירדו שניים מתוך הרכב והחלו בתנועה על גבי קורקינט חשמלי שהוציאו מתא המטען של הרכב, כאשר הם חובשים קסדה לראשם. הבלשים שהבחינו בדמויות החשודות, ביצעו מעצר של נהג הרכב ששהה בסמוך וכן, מעצר של חשוד נוסף שרכב על הקורקינט, חשוד שלישי נעצר מאוחר יותר לאחר שנמלט רגלית.

( צילום: דוברות המשטרה )