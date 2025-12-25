כיכר השבת
בזכות עירנות השוטרים

מערב פרוע: הבלשים הבחינו בדבר חשוד ועצרו את רוכב הקורקינט - זה מה שהתגלה

משטרת תל אביב הצליחה לסכל חיסול פלילי - בזכות ערנותם של שוטרים ששמו לב לדבר מה חשוד ברכב שנסע על הכביש | שני חשודים ירדו מהרכב ועלו על קורקינט, השוטרים לא הותירו להם זמן לבצע את זממם (דוברות המשטרה) 

(צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל הודיעה היום (חמישי) כי היחידה המרכזית של משטרת מחוז ת"א הצליחה לסכל אירוע אלימות ושימוש באמל"ח, זאת לאחר שביצעה של 3 חשודים שהיו בדרכם באזור לוד עם אקדח טעון ורכב עם לוחית רישוי מזויפות. הבוקר הוגשה נגד השלושה הצהרת תובע.

לפי תיאור המשטרה של האירוע, בתאריך 8.12 במסגרת פעילות סמויה שנוהלה בימ"ר ת"א, הבחינו הבלשים ברכב חשוד ובו 3 נוסעים באזור לוד, בשלב מסוים ירדו שניים מתוך הרכב והחלו בתנועה על גבי קורקינט חשמלי שהוציאו מתא המטען של הרכב, כאשר הם חובשים קסדה לראשם. הבלשים שהבחינו בדמויות החשודות, ביצעו מעצר של נהג הרכב ששהה בסמוך וכן, מעצר של חשוד נוסף שרכב על הקורקינט, חשוד שלישי נעצר מאוחר יותר לאחר שנמלט רגלית.

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך המעצר, נתפס על הקורקינט תיק ובתוכו אקדח גלוק, טעון בתחמושת ומוכן לביצוע ירי (דרוך) ומחסנית נוספת עם מספר כדורים. במקביל, בוצע חיפוש ברכב שהתברר כי לוחיות הרישוי שלו מזויפות, ונתפסו מכשירי סלולר "מבצעיים" ובקבוק מלא בחומר דליק.

החשודים בשנות ה-20 לחייהם תושבי רמלה, חיפה ות"א, הועברו לחקירה ובסיומה הוגשה הבוקר הצהרת תובע, בחשד להחזקת אמל"ח וקשירת קשר לביצוע פשע.

המשטרה אומרת כי "הודות לפעילות נחושה וממוקדת של ימ"ר ת"א, סוכל אירוע חמור שבסופו ייתכן והיה מוביל לפגיעה בחיי אדם. משטרת ישראל תמשיך במאבקה העיקש נגד גורמים עבריינים ותפעל במלוא העוצמה ,למצות את הדין ולמנוע אירועי אלימות."

