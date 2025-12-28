כיכר השבת
מעצר מתועד

מרדף דרמטי ברכבי שטח הסתיים בתדהמה מוחלטת של השוטרים

במהלך פעילות שטח בנגב, זיהו הלוחמים רכב חשוד, וסימנו לו לעצור | הנהג לא נענה לקריאות השוטרים, נמלט מהמקום - ולאחר מספר דקות נחסם ונעצר | בבדיקה עלה כי הנהג הוא קטין בן 13, כשלצידו ישבה אחותו, גם היא קטינה בת 15 (משטרה)

המרדף והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך סוף השבוע, פעלו לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול במבצע משילות רחב היקף באזור הפזורה בנגב, יחד עם שוטרי המחוז הדרומי והיחידה האווירית של משטרת ישראל.

במהלך המבצע ביצעו הכוחות אכיפה נגד עבירות תנועה חמורות באמצעות אופנועי שטח ורכבי שטח ייעודיים, המותאמים לתנאים באזור הפזורה. הכוחות רשמו דוחות תנועה, השביתו כלי רכב וזימנו נהגים לדין.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים רכב חשוד, וסימנו לו לעצור. הנהג לא נענה לקריאות השוטרים, נמלט מהמקום ולאחר מספר דקות נחסם ונעצר. בבדיקה עלה כי הנהג הוא קטין בן 13, כשלצידו ישבה אחותו, גם היא קטינה בת 15.

למקום הוזמן נציג משפחה. הרכב, שנמצא ללא רישוי תקף, הוחרם והורד מהכביש. הקטין הועבר, בליווי נציג משפחה, להמשך טיפול בתחנת המשטרה הקרובה.

בסיכום המבצע הוחרמו מספר כלי רכב ורכבי שטח, הושבתו כלי רכב ונהגים זומנו לדין בגין עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים.

ממשטרת ישראל נמסר כי "שוטרי משטרת ישראל ולוחמי מג״ב ימשיכו לפעול באזור הנגב, לאכיפת החוק ולמניעת עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים".

