מעצר מתועד מרדף דרמטי ברכבי שטח הסתיים בתדהמה מוחלטת של השוטרים במהלך פעילות שטח בנגב, זיהו הלוחמים רכב חשוד, וסימנו לו לעצור | הנהג לא נענה לקריאות השוטרים, נמלט מהמקום - ולאחר מספר דקות נחסם ונעצר | בבדיקה עלה כי הנהג הוא קטין בן 13, כשלצידו ישבה אחותו, גם היא קטינה בת 15 (משטרה)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 20:46