"פגע וברח"

תיעוד מטורף מהרצליה: פגע במכוון בהולך רגל וברח מהמקום | המשטרה במצוד

בתיעוד קיצוני מהרצליה נראה רכב עולה על אי תנועה, מסתובב ופוגע בהולך רגל, ממשיך לנסוע ופוגע גם ברכב שעומד על ידו | לאחר מכן הרכב נצפה כשהוא בורח מהמקום | המשטרה פתחה בחקירה (משטרה)

תיעוד הפגיעה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פתחה הערב (רביעי) בחקירת בהרצליה, כשעל פי החשד מדובר באירוע "פגע וברח".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרכב עולה על אי תנועה, מסתובב ופוגע בהולך רגל, ממשיך לנסוע ופוגע גם ברכב שעומד על ידו. לאחר מכן הרכב נצפה כשהוא בורח מהמקום. כתוצאה מהתאונה, אדם אחד פונה כשהוא פצוע באורח קל לבית חולים מאיר.

במסגרת החיפושים אחר הדורס, השיטור העירוני הצליח לתפוס את רכב החברה בו נהג, אך כשהוא ללא החשוד. ניידת תנועה המשיכה בחיפושים בעקבותיו ברחבי העיר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

