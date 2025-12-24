המשטרה פתחה הערב (רביעי) בחקירת תאונת דרכים בהרצליה, כשעל פי החשד מדובר באירוע "פגע וברח".

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרכב עולה על אי תנועה, מסתובב ופוגע בהולך רגל, ממשיך לנסוע ופוגע גם ברכב שעומד על ידו. לאחר מכן הרכב נצפה כשהוא בורח מהמקום. כתוצאה מהתאונה, אדם אחד פונה כשהוא פצוע באורח קל לבית חולים מאיר.

במסגרת החיפושים אחר הדורס, השיטור העירוני הצליח לתפוס את רכב החברה בו נהג, אך כשהוא ללא החשוד. ניידת תנועה המשיכה בחיפושים בעקבותיו ברחבי העיר.