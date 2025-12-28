לאחר הצתות כלי הרכב במהלך השבת על ידי תושבי היישוב הבדואי תראבין, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע הבוקר (ראשון) לסיור בכפר תראבין שבנגב יחד עם המפכ"ל, מפקד המחוז וכוחות גדולים של משטרה.
במהלך הסיור, התושבים התפרעו, אך המשטרה הגיבה בחוזקה, השתמשה באמצעים לעבר המתפרעים ובוצעו מעצרים.
השר בן גביר: ״שלושים שנה התרגלו כאן חלק מהישובים שאין שוטרים, שאין דין ואין דיין - וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה נגמר. סוף סוף יש כאן משטרה שעובדת ומגיבה. לא יכול להיות שמיידים אבנים על שוטרים ואין שום תגובה. יש חוק, יש סדר חדש בנגב. אנחנו לא נרתעים, לא ממצמצים ולא מתקפלים מול אותם עבריינים. אני שם עליהם פס.״
כזכור וכפי שדווח אמש, המשטרה ביצעה מעצרים בליל שבת וכתגובה, החליטו פורעים ביישוב לצאת ליישובים יהודיים סמוכים ולהשחית רכוש יהודי. ביישובים גבעות בר ומשמר הנגב דייוחו על מקרים רבים של וונדליזם מכוון ובשב"כ בוחנים האם מדובר בפשיעה לאומנית.
במשטרה מסרו: "עשרות שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר, בפיקוד מפקד תחנת רהט סנ״צ יצחק יונה, פשטו לפני זמן קצר על יעדים פליליים בכפר תראבין שבנגב - 5 חשודים נעצרו, שוטר נפצע באורח קל וטופל בשטח - הפעילות נמשכת".
"במהלך הלילה", מסרה המשטרה: "פעלו שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר בכפר תראבין, במסגרת מבצע סדר חדש שיזמו השר והמפכ״ל, למעצר חשודים במעורבות באירועי אלימות ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים. בתום הפעילות, ועל פי החשד כתגובה לה, יצאו 2 חשודים תושבי הכפר לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים, במהלכן נגרם נזק לעשרות כלי רכב".
לאחר מכן נמסר מהמשטרה: "עשרות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי חטיבת סה״ר, יואב, משמר לאומי דרום ומג״ב, בהובלת מפקד תחנת רהט סנ״צ יונה יצחק, ממשיכים לפעול ביישוב הבדואי תראבין - עד כה נעצרו 6 חשודים בהפרות סדר ובמעורבות באירועי אלימות ושימוש בנשק צבאי גנוב, בתוכם 3 חשודים בהצתת כלי רכב ביישוב גבעות בר".
עוד נמסר: "כזכור, במהלך הלילה פעלו שוטרי תחנת רהט ולוחמי חטיבת סה״ר במסגרת מבצע ״סדר חדש״ שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, בכפר תראבין למעצר עבריינים תושבי הכפר, בחשד למעורבות באירועי אלימות ושימוש באמצעי לחימה צבאיים גנובים. על פי החשד, בתום הפעילות וכתגובה לה, יצאו 4 חשודים תושבי הכפר לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים, במהלכן נגרם נזק לעשרות כלי רכב".
