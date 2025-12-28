לאחר הצתות כלי הרכב במהלך השבת על ידי תושבי היישוב הבדואי תראבין, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע הבוקר (ראשון) לסיור בכפר תראבין שבנגב יחד עם המפכ"ל, מפקד המחוז וכוחות גדולים של משטרה.

במהלך הסיור, התושבים התפרעו, אך המשטרה הגיבה בחוזקה, השתמשה באמצעים לעבר המתפרעים ובוצעו מעצרים.

השר בן גביר: ״שלושים שנה התרגלו כאן חלק מהישובים שאין שוטרים, שאין דין ואין דיין - וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה נגמר. סוף סוף יש כאן משטרה שעובדת ומגיבה. לא יכול להיות שמיידים אבנים על שוטרים ואין שום תגובה. יש חוק, יש סדר חדש בנגב. אנחנו לא נרתעים, לא ממצמצים ולא מתקפלים מול אותם עבריינים. אני שם עליהם פס.״