כיכר השבת
טרור בירושלים | צפו

"זרקתי אבן כי רציתי לפגוע באוטובוס היהודים", אמר המחבל לשוטרים

נער ממזרח ירושלים נעצר לאחר שיידה אבנים לעבר מיניבוס והודה בחקירתו כי התכוון לפגוע ביהודים. המשטרה הצליחה לעצור אותו במהירות בסיוע תצפיתנים (משטרה)

1תגובות
הנזק שנגרם לאוטובוס (צילום: דוברות המשטרה)

נער בן 15, תושב מזרח ירושלים, נעצר לאחר שניסה לפגוע במיניבוס בירושלים לפני מספר ימים. כך עדכנה היום (ראשון) . בחקירתו אמר כי רצה לפגוע ביהודים.

זה קרה לפני מספר ימים. שוטרי תחנת שלם במחוז במשטרת ישראל פתחו בחקירה בעקבות מקרה של יידוי אבן לעבר מיניבוס שחלף במזרח ירושלים. השלכת האבן סיכנה את משתמשי הדרך ואת יושבי המיניבוס. בתקרית לא היו נפגעים בנפש, אולם נזק נגרם למיניבוס.

עם קבלת הדיווח אודות המקרה, שוטרי תחנת שלם ולוחמי מג"ב ירושלים הגיעו במהירות למקום והחלו בסריקות ובפעולות מהירות להתחקות אחר החשוד במעשה.

תוך זמן קצר, ובסיוע של תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים, אותר החשוד במעשה, נער בן 15, תושב מזרח העיר. הוא נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת שלם.

השלכת האבנים (צילום: דוברות המשטרה)

מהחקירה עלה כי מדובר בחשוד שיידה אבן לעבר מיניבוס ובכך סיכן את משתמשי הדרך ואת יושבי המיניבוס. בחקירתו מסר החשוד כי יידה אבן לעבר המניבוס במטרה לפגוע בו וביושביו.

החשוד אמר לשוטרים: "זרקתי אבן לעבר אוטובוס שעובר שהיה בתוכו נהג יהודי כי רציתי לפגוע באוטובוס היהודים".

לבקשת חוקרי המשטרה, הוארך מעצרו של החשוד בבית המשפט לטובת מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות בעניינו והחקירה עודנה נמשכת.

"שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הפועלים בירושלים ימשיכו לפעול בנחישות למעצרם של פורעי חוק, מיידי אבנים, בגירים או קטינים, וכנגד כל מי שינסה לפגוע במשתמשי הדרך ובשלומו או ביטחונו של הציבור", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כדור בראש... לא לתת לו עכשיו תנאים ומלון..
אייל

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר