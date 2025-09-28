יריות מול עובדים ולקוחות: איום מחריד על בעל העסק בצפון | צפו

בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש כתב אישום נגד שני צעירים שהציגו עצמם כחברי ארגון "חרירי", ירו לעבר בעל עסק שנפצע בפניו ובראשו ודרשו ממנו תשלום פרוטקשן בסך מיליון ש"ח. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

זה קרה במהלך חודש אוגוסט 2025. שני הנאשמים ניהלו מסכת איומים, סחיטה ואלימות קשה נגד בעל עסק בצפון.

השניים יצרו קשר טלפוני עם בעל העסק, הציגו את עצמם כחברים בארגון "חרירי" - ואיימו עליו כי אם לא יעביר לידיהם סכומי כסף, חייו וחיי בני משפחתו יהיו בסכנה.

הנאשמים שלחו לקורבן הודעות מאיימות, בהן דרשו סכום עתק של מיליון שקל. במקביל הגיעו לעסק כשהם מצוידים בנשק חם, ירו לעברו ופצעו אותו בפניו ובראשו לעיני עובדיו ולקוחות. הקורבן נזקק לטיפול רפואי בבית חולים ונגרמו לו חבלות של ממש.

למרות מצבו, המשיכו הנאשמים להטריד את הקורבן בשיחות ובהודעות, בהן חזרו ודרשו את תשלום דמי החסות, תוך איומים מפורשים בפגיעה פיזית חמורה בו ובקרוביו, ואמרו לו: "תשמע, המתנה שקיבלת היום מאיתנו. יש לך עד מחר להביא את הכסף ולבוא למועאוויה. חרירי מדבר איתך, בפעם הבאה, תלישת ראשים יא זול".

לאחר שהקורבן לא ענה להודעות, יצרו הנאשמים קשר עם קרוב משפחתו ואמרו לו: "יא זולים, תבוא לשבת בדיר אל-אסד או בעין אברהים, ומחר מועד אחרון, אחרי זה מתחילים עריפת ראשים יא..."

בהמשך, כשהקורבנות לא ענו, שלחו הנאשמים שוב הודעות לכל אחד מהם בנפרד, וכתבו: "תשמע יא זול, אתה הולך לפלוני אלמוני, זה לא יעזור לך גם אם תלך לאלוקים. יש לך עד מחר או שתלך לכפר יאסיף או לאום אל-פחם. זאת ההודעה האחרונה שאתה מקבל. בפעם הבאה יעופו ראשים".