כיכר השבת
הזמינו, תקפו וברחו

אחרי התיעוד הקשה: 9 הנערים שנעצרו בביתם נאשמים בלינץ' בגינה

נגד שמונה קטינים בני 14-16, שנעצרו בשבוע שעבר בהרצליה בחשד לתקיפה חמורה של נער אחר, הוגש כתב אישום | הם הזמינו אותו לגינה בעיר ושם תקפו אותו בבעיטות ואגרופים בעודו שוכב על הקרקע (משפט, בארץ)

1תגובות
רגעי התקיפה (צילום: לפי סעיף 27א)

הסרטון הקשה וסדרת המעצרים בהרצליה: כתב אישום הוגש היום (חמישי) לבית המשפט כנגד שמונה קטינים - לאחר שתקפו קטין נוסף בהרצליה. בנוסף ביקשה את המשך מעצרם עד תום ההליכים נגדם.

המקרה החמור התרחש לפני פחות משבועיים. מדובר באירוע שבו קטין הותקף על ידי מספר נערים, ובעקבות כך אף נזקק לפינוי רפואי לבית חולים.

לאחר המקרה, פתחו חוקרי הנוער בתחנת גלילות במרחב ירקון בחקירה מואצת, במהלכה בוצעו גביית עדויות רבות, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופעולות חקירה מגוונות, בסיוע כוחות נוספים במרחב ירקון וממחוז תל אביב.

בשבוע שעבר נעצרו 9 חשודים קטינים בביתם, ונערכו חיפושים על פי צווים מבית המשפט לנוער. הקטינים הובאו לחקירה בתחנת גלילות, ובסיומה הועברו לבית המשפט לנוער - שם הוחלט על המשך מעצרם במסגרת מעצר בית מלא.

היערכות המשטרה למעצרים (צילום: דוברות המשטרה)

בתום ימי החקירה עלה על פי החשד, כי הקטין שהותקף זומן על ידי בני נוער אחרים לגינה בעיר הרצליה, שם על פי החשד הקיפו אותו מספר חשודים ותקפו אותו בבעיטות ובאגרופים בעודו שוכב על הקרקע. מיד לאחר מכן נמלטו החשודים מהמקום.

הבוקר הוגש על ידי יחידת התביעות נוער של מחוז תל אביב כתב אישום חמור בעבירה של "תקיפה הגורמת חבלה ממשית על ידי שניים או יותר", כנגד 8 מן החשודים, לצד בקשה להמשך מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

מדובר בנערים בגילי 14 עד 16. הם נעצרו ביום חמישי שעבר בשעות הבוקר בביתם והובאו לבית משפט לנוער.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין יראת אלוקים
אמא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר