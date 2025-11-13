אחרי התיעוד הקשה: 9 הנערים שנעצרו בביתם נאשמים בלינץ' בגינה

רגעי התקיפה ( צילום: לפי סעיף 27א )

הסרטון הקשה וסדרת המעצרים בהרצליה: כתב אישום הוגש היום (חמישי) לבית המשפט כנגד שמונה קטינים - לאחר שתקפו קטין נוסף בהרצליה. בנוסף ביקשה המשטרה את המשך מעצרם עד תום ההליכים נגדם.

המקרה החמור התרחש לפני פחות משבועיים. מדובר באירוע שבו קטין הותקף על ידי מספר נערים, ובעקבות כך אף נזקק לפינוי רפואי לבית חולים. לאחר המקרה, פתחו חוקרי הנוער בתחנת גלילות במרחב ירקון בחקירה מואצת, במהלכה בוצעו גביית עדויות רבות, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופעולות חקירה מגוונות, בסיוע כוחות נוספים במרחב ירקון וממחוז תל אביב. בשבוע שעבר נעצרו 9 חשודים קטינים בביתם, ונערכו חיפושים על פי צווים מבית המשפט לנוער. הקטינים הובאו לחקירה בתחנת גלילות, ובסיומה הועברו לבית המשפט לנוער - שם הוחלט על המשך מעצרם במסגרת מעצר בית מלא.

היערכות המשטרה למעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

בתום ימי החקירה עלה על פי החשד, כי הקטין שהותקף זומן על ידי בני נוער אחרים לגינה בעיר הרצליה, שם על פי החשד הקיפו אותו מספר חשודים ותקפו אותו בבעיטות ובאגרופים בעודו שוכב על הקרקע. מיד לאחר מכן נמלטו החשודים מהמקום.

הבוקר הוגש על ידי יחידת התביעות נוער של מחוז תל אביב כתב אישום חמור בעבירה של "תקיפה הגורמת חבלה ממשית על ידי שניים או יותר", כנגד 8 מן החשודים, לצד בקשה להמשך מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

מדובר בנערים בגילי 14 עד 16. הם נעצרו ביום חמישי שעבר בשעות הבוקר בביתם והובאו לבית משפט לנוער.