רעש מחריד של התנפצות הקיץ בצהריים את השקט ברחוב הרצל המפורסם בתל אביב. מרפסת של בניין מגורים ישן קרסה לפתע מגובה, כשהיא גוררת איתה טונות של בטון והרס אל המדרכה הסואנת שמתחתיה.

המירוץ נגד הזמן צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את עצמם בתוך שדה קרב של אבנים ושברים. בין ההריסות שכב גבר כבן 70, שסבל מפגיעת ראש קשה מאוד כתוצאה מהקריסה. חובשים ופראמדיקים החלו מיד בביצוע פעולות החייאה וייצוב בשטח, תוך שהם נאבקים להציל את חייו.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן, על מרפסת שקרסה ברחוב הרצל בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, גבר כבן 70 במצב קשה, עם חבלת ראש. טל

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש מד"א שמעון פרש, סיפרו: "מדובר במרפסת שככה"נ קרסה. הגבר שכב על המדרכה בסמוך למבנה כשהוא בהכרה מעורפלת ומסביבו לבנות שקרסו, הוא סבל מחבלה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".

"שמענו פיצוץ עז, ואז ענן אבק כיסה את הכל", סיפרו עדי ראייה המומים שהיו במקום. "זה קרה בשנייה אחת. אנשים התחילו לברוח לכל עבר, ומיד הבנו שמדובר באסון".

גבר כבן 70 פונה במצב קשה לאיכילוב לאחר טיפול ראשוני קריטי בשטח, כשמצבו מוגדר קשה והוא סובל מחבלת ראש משמעותית.

כוחות משטרה ומהנדסי עירייה הגיעו לזירה וחסמו את האזור מחשש לקריסות נוספות של חלקי מבנה. בשעה זו נבדק האם מדובר בכשל קונסטרוקטיבי בבניין הישן או בהזנחה שהובילה לאסון הכבד.