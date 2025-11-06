אחרי התיעוד הקשה: המשטרה עצרה 9 נערים קטינים בביתם לחקירה

רגעי התקיפה ( צילום: לפי סעיף 27א )

שוטרי מחלקת הנוער בתחנת גלילות במרחב ירקון במשטרת ישראל עצרו הבוקר (חמישי) תשעה קטינים בחשד למעורבות באירוע תקיפה חמור כלפי קטין אחר בהרצליה.

העצורים הם נערים בגילי 14 עד 16. כך מסרה המשטרה. הם הובאו בהמשך היום לדיון בבית משפט לנוער בבקשה להאריך את מעצרם. המקרה שגרם למעצר התרחש לפי החשד בתחילת השבוע. במהלכו הותקף באופן חמור קטין על ידי מספר נערים. הקטין אף נזקק לפינוי רפואי באמצעות אמבולנס לבית חולים בעקבות האירוע. תלמיד זרק עיפרון בבית ספר במזרח ירושלים; כך הגיב המורה | תיעוד סוער קובי רוזן | 14:53 "חוקרי הנוער בתחנת גלילות פתחו בחקירה מואצת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובסיוע כוחות נוספים במרחב ירקון וממחוז תל אביב", מסרה המשטרה. "הבוקר, לאחר שהוצגו בפני בית המשפט ראיות לכאורה, נחתמו צווי מעצר וחיפוש נגד 9 חשודים אשר נעצרו בביתם והובאו לחקירה בתחנת גלילות".

היערכות המשטרה בבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

היערכות המשטרה בבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

מוקדם יותר השבוע נעצר גם קטין תושב אשדוד, בחשד כי דקר קטין אחר בבית ספר בעיר וגרם לפציעתו.

המקרה הזה התרחש אתמול. שוטרי תחנת המשטרה באשדוד פתחו בחקירה עם קבלת דיווח על אירוע דקירה בבית ספר תיכון בעיר, במהלכו נפצע קטין באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי ברזילי. כאמור, כוחות משטרה שהגיעו למקום עצרו חשוד קטין במקום לחקירה. הרקע הינו פלילי.