תיעוד מטריד במיוחד: שוטר רודף אחרי חרדים במדרגות ומכה אותם בכוח באלתו

בתיעוד מטריד שהגיע ל'כיכר השבת' נראה שוטר יס"מ כשהוא מכה בכוח עצום באלתו מספר חרדים בודדים בזמן שעלו במדרגות | השוטר נראה רודף אחרי החרדים, ללא שביצע ניסיון מעצר | פנינו לתגובת המשטרה עם התיעוד המטריד (חדשות) 

בתיעוד מטריד מאוד שהגיע מהמהומות בירושלים היום (חמישי), נראה שוטר יס"ם רודף אחרי מפגינים בודדים במדרגות בין בניינים, וכאשר מגיע אליהם מטיח בהם מכות חזקות באלתו.

כפי שניתן לראות בתיעוד, השוטר לא היה לכאורה בסכנה באותם רגעים, ניצב לבדו מול מספר מפגינים בודדים, ובכל זאת הכה אותם בעוצמה.

יש לציין גם כי למרות הסמיכות לכאורה לאזור ההפגנה, החרדים בסרטון לא נראים משתתפים בהפרת הסדר ולא ברורה ההצדקה לשימוש בכוח כלפיהם.

בנוסף ניתן להיווכח כי השימוש בכוח לא בוצע במסגרת ניסיון מעצר, שכן בסיום מעשיו של השוטר, לא ניסה האחרון לעצור את האזרחים אותם היכה, ועזב את המקום כלעומת שבה.

פנינו לדוברות לקבלת תגובה וזו התשובה שהתקבלה במערכת 'כיכר השבת':

"גם בשעה זאת פועלת המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב בכוחות רבים להשבת הסדר הציבורי בירושלים, זאת בעקבות התפרעות אלימה בה נטלו חלק מאות מפרי סדר.

מוקדם יותר היום, בעקבות רישום דו"ח על ידי פקח עירוני, החלה תקיפה של הצוות ולמקום הוזעקו שוטרים. בהגיעם, החלו מתאספים מאות מפרי סדר שנקטו אלימות חמורה תוך יידוי אבנים וחפצים, גרמו נזק לניידות משטרה ופצעו 10 שוטרים שחלקם פונה להמשך טיפול רפואי.

בעקבות התפרעות אלימה זאת, פועלת המשטרה בין היתר תוך שימוש באמצעים שונים, הדיפת מפרי הסדר וביצוע מעצרים. עד כה עצרה המשטרה 4 חשודים המעורבים במהלך ההתרחשויות שארעו כאמור."

פנינו לקבלת תגובה נוספת על האירוע הספציפי, אם תתקבל נפרסמה כאן.

0 תגובות

16
איפה בן גביר??????
שולי
עסוק במשילות, אל תפריע לו
אהרון
עסוק בפרסומות כמו עונש מוות למחבלים ...שאף אחד לא יעשה אותו...אולי עסוק באיסורי כרת לעליה להר הבית
חחח
15
עבריין במדים נראה את השוטר הזה מעיז לעשות זאת בקפלן
איתמר
השוטר מפגין כנראה בקפלן ואז בחסות החוק מפרק עצבים על היהודים ..פשוט רואים את תאוות הרצח ...
כהניסט
14
אולי כי שניה קודם המגין ירק עליו או זרק עליו משהו.
איתי
אז תרביץ לו כנקמה?! אנחנו בגן?! יש לשוטר סמכות שיעצור אותו, מה קשור מכות?
ואם כן?
השכר של השוטר מהמיסים שלנו
נונו
זה לא משנה הוא לא היה מכה כך שמולני למה הו א מכה כי יש לו שנאה כלפי החרדים
11111
זה לא נכון.
ב.ח.
13
מה חדש? אלימות כלפי חרדים,שלא היתה עוברת מסך כלפי אף ציבור אחר. עסקים כרגיל...
חיים אדלר
12
מה עם החרדים שהפכו ניידת זה בסדר ? חילול ה'
תמר
שהמשטרה תפסיק לעצור חרדים ולא יעשו להם כלום
11111
נכון
נכון
11
למה תמיד השוטרים גיבורים על חרדים הא נֿראה אותם עושים את זה לקפלני00יטים האנרכי00טים
יוסף
10
תמיד רדפו ורודפים את מי שלומד תורה גם עים זה יהודים ממש אנטישמים!פשוט איכססס!!!!
מיכל
נכון, בגלל זה עצרו אותו, כי הוא למד תורה. נכנסו לבית המדרש, סגרו לו את הגמרא ולקחו אותו לניידת
משה
רוסיה...ימין על מלא ..נא לא לשכוח
רוסיה
9
שם המשחק הוא שימוש סביר בכוח וכאן זה נראה לא טוב!
זה ברור
8
גועל נפש להרביץ כך לתלמיד תורה. לשמאלנים פחדתם לגעת בהם אך בתלמידי תורה אתם אלימים כמו בסרטון! בושו לכם ואתה בן גביר, כבר לא מקשיב לך וכשתופיע בערוץ 14 אני אעביר ל-15 לחצי שעה שלא אראה אותך. חג אורים שמח לעם ישראל ונצח ישראל לא ישקר ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה וגם לא מאלות עלובות של שוטרים.
הישיש
7
את מה שקרה לפני לא מראים. מפגין תמים
ב.ח.
6
בקיצור אין תגובה.
אזרח
5
איפה היתם שהשמאלנים , שרפו את המדינה יום יום, גיבורים על אחינו החרדים , "המרים יד על חברו נקרה רשע" רק הרים יד עדינו לא הרביץ.....
לולית
4
כן כן מפגינים תמימים שלא צעקו על השוטרים נאצים ונוחבות לא שרפו פחים והפכו ניידות ממש תמימים ומסכנים
בני ברקי.
3
כיון שניתנה רשות ליס"מ להשחית אינו מבדיל בין צדיק לרעש.
קלגסי היס"מ
2
בושה שרק אצל החרדים רואים כאלו דברים ואצל השמואלנים לא
123
1
למה לא כותבים כמה חרדים נפצעו ושוטרים כותבים כמה? (שוטרים נפצעו קל חרדים נפצעו קשה)
דוד

