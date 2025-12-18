בתיעוד מטריד מאוד שהגיע מהמהומות בירושלים היום (חמישי), נראה שוטר יס"ם רודף אחרי מפגינים בודדים במדרגות בין בניינים, וכאשר מגיע אליהם מטיח בהם מכות חזקות באלתו.

כפי שניתן לראות בתיעוד, השוטר לא היה לכאורה בסכנה באותם רגעים, ניצב לבדו מול מספר מפגינים בודדים, ובכל זאת הכה אותם בעוצמה.

יש לציין גם כי למרות הסמיכות לכאורה לאזור ההפגנה, החרדים בסרטון לא נראים משתתפים בהפרת הסדר ולא ברורה ההצדקה לשימוש בכוח כלפיהם.

בנוסף ניתן להיווכח כי השימוש בכוח לא בוצע במסגרת ניסיון מעצר, שכן בסיום מעשיו של השוטר, לא ניסה האחרון לעצור את האזרחים אותם היכה, ועזב את המקום כלעומת שבה.

פנינו לדוברות המשטרה לקבלת תגובה וזו התשובה שהתקבלה במערכת 'כיכר השבת':

"גם בשעה זאת פועלת המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב בכוחות רבים להשבת הסדר הציבורי בירושלים, זאת בעקבות התפרעות אלימה בה נטלו חלק מאות מפרי סדר.

מוקדם יותר היום, בעקבות רישום דו"ח על ידי פקח עירוני, החלה תקיפה של הצוות ולמקום הוזעקו שוטרים. בהגיעם, החלו מתאספים מאות מפרי סדר שנקטו אלימות חמורה תוך יידוי אבנים וחפצים, גרמו נזק לניידות משטרה ופצעו 10 שוטרים שחלקם פונה להמשך טיפול רפואי.

בעקבות התפרעות אלימה זאת, פועלת המשטרה בין היתר תוך שימוש באמצעים שונים, הדיפת מפרי הסדר וביצוע מעצרים. עד כה עצרה המשטרה 4 חשודים המעורבים במהלך ההתרחשויות שארעו כאמור."

פנינו לקבלת תגובה נוספת על האירוע הספציפי, אם תתקבל נפרסמה כאן.