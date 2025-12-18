כיכר השבת
הרופא הרוצח

סיפור אימה בצרפת: רופא מרדים הרעיל 30 מטופלים - 12 מהם מתו | נגזר דינו למאסר עולם 

רופא מרדים בצרפת שאיבד מאז את רישיונו, ייכנס למאסר עולם מאחורי סורג ובריח לאחר שהורשע ברצח של 12 מטופלים ובניסיון רצח של 18 נוספים |הרופא הרעיל את המטופלים באופן מכוון וזדוני | סיפור אימה (חדשות, בעולם) 

2תגובות
הרופא הרוצח (צילום מסך)

בית המשפט הפלילי בבזנסון, צרפת, גזר היום (חמישי) מאסר עולם על הרופא המרדים לשעבר, פרדריק פשייה, לאחר שהורשע בכל סעיפי האישום נגדו.

פשייה הורשע ברצח של 12 מטופלים אותם הרעיל למוות בזמן שטיפל בהם במסגרת תפקידו. 18 נוספים ניצלו ממוות בדרך נס.

על פשייה הוטלה תקופת ביטחון של 22 שנים, לצד איסור לצמיתות על עיסוק במקצוע הרפואה. הנאשם, שנותר חופשי מאז תחילת החקירה בשנת 2017, נלקח למאסר מיידי עם סיום הקראת גזר הדין.

פסק הדין ניתן בתום משפט שנמשך 15 שבועות, ובמרכזו עמדו מקרי הרעלה של 30 בני אדם שהתרחשו בין השנים 2008 ל-2017. פשייה פעל בשתי מרפאות פרטיות במחוז דוב, שם גרם למותם של 12 מטופלים ולפגיעה קשה ב-18 נוספים. התובעת הכללית, כריסטין דה קורייז, כינתה את הנאשם רוצח סדרתי וציינה כי מעשיו היו מעוותים במיוחד בשל השימוש המניפולטיבי שעשה בידע הרפואי שלו.

במהלך טיעוני התביעה נאמר כי פשייה פעל בדם קר והוליך שולל את המערכת הרפואית. התביעה הגדירה את פעולותיו כפשע בעל להב כפול, אשר כלל הן את רציחת המטופלים והן פגיעה נפשית חמורה בעמיתיו למקצוע, שהוטעו על ידו. לאורך הדיונים הוצג הנאשם כמי שחסר אמפתיה לקורבנותיו, אף שבשלב מסוים בכה כאשר הזכיר ניסיון התאבדות שביצע בעבר.

עורכי דינו של פשייה הודיעו כי בכוונתו להגיש ערעור על הכרעת הדין ועל חומרת העונש. במקביל להליך הפלילי, צפוי להיפתח כעת דיון במישור האזרחי לצורך קביעת גובה הפיצויים שיינתנו לנפגעים ולבני משפחותיהם.

2
מזעזע! לא להאמין!!!!!!!!!!!!!
ירושלים
1
והוא עוד רוצה לערער בלי בושה מאסר עולם זה על רצח 1 והוא קיבל על 12 נרצחים רק 22 הזיה
ה' ירחם

