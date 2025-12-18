במהלך היממה האחרונה, לאחר שהוגשה תלונה על ידי תושב בית שמש, פעלו שוטרי תחנת בית שמש ממרחב ציון בסיוע תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים, להתחקות אחר חשוד בגניבת חנוכיה שתועד במצלמת אבטחה.

על פי תיעוד שהועבר למשטרה, אתמול בשעת בוקר מוקדמת הגיע החשוד- קטין תושב יו"ש, אל אחת השכונות בעיר בית שמש, במטרה לאסוף פסולת ברזל.

בסמוך לאחד הבתים, הבחין בתיבה ייעודית בתוכה חנוכיה, ניגש ונטל את החנוכיה לרשותו. אלא, כשנפלו כוסיות הזכוכית לרצפה והתנפצו, הניח מידיו את החנוכיה בסמוך והמשיך בדרכו.

הלילה, כחלק מפעולות החקירה והמאמצים לאיתורו בסיוע גורמים נוספים, עצרו בלשי תחנת בית שמש את החשוד הקטין והוא הועבר יחד עם אביו לחקירה, בחשד לעבירות של שב"ח, ניסיון גניבה ופגיעה ברגשות הציבור.

הסרטון שעצבן את המשטרה: כך נסגר החשבון עם הרקדן על הניידת קובי אטינגר | 17.12.25

במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בשל העבירות המיוחסות לו, וחקירת המקרה נמשכת לאיתור מעורבים נוספים.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול כנגד עבירות רכוש וכניסתם של מסתננים שלא כחוק לשטח מדינת ישראל, לרבות טיפול נחוש באלו המסייעים בידם, חקירתם ומיצוי הדין עמם בהתאם, כל זאת למען שמירת ביטחונו ורכושו של הציבור".