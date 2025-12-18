כיכר השבת
תיעוד מרגע הגניבה 

מצלמת אבטחה חשפה: נעצר פלסטיני בן 13 שניסה לגנוב חנוכיה מבית שמש 

חשוד פלסטיני, רק בן 13, נעצר הלילה לאחר שתועד אמש במצלמת אבטחה מנסה לגנוב חנוכיה | במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו (חדשות)

גניבת חנוכיה, אתמול (צילום: מצלמת אבטחה)

במהלך היממה האחרונה, לאחר שהוגשה תלונה על ידי תושב בית שמש, פעלו שוטרי תחנת בית שמש ממרחב ציון בסיוע תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים, להתחקות אחר חשוד בגניבת חנוכיה שתועד במצלמת אבטחה.

על פי תיעוד שהועבר ל, אתמול בשעת בוקר מוקדמת הגיע החשוד- קטין תושב יו"ש, אל אחת השכונות בעיר בית שמש, במטרה לאסוף פסולת ברזל.

בסמוך לאחד הבתים, הבחין בתיבה ייעודית בתוכה חנוכיה, ניגש ונטל את החנוכיה לרשותו. אלא, כשנפלו כוסיות הזכוכית לרצפה והתנפצו, הניח מידיו את החנוכיה בסמוך והמשיך בדרכו.

הלילה, כחלק מפעולות החקירה והמאמצים לאיתורו בסיוע גורמים נוספים, עצרו בלשי תחנת בית שמש את החשוד הקטין והוא הועבר יחד עם אביו לחקירה, בחשד לעבירות של שב"ח, ניסיון גניבה ופגיעה ברגשות הציבור.

במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בשל העבירות המיוחסות לו, וחקירת המקרה נמשכת לאיתור מעורבים נוספים.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול כנגד עבירות רכוש וכניסתם של מסתננים שלא כחוק לשטח מדינת ישראל, לרבות טיפול נחוש באלו המסייעים בידם, חקירתם ומיצוי הדין עמם בהתאם, כל זאת למען שמירת ביטחונו ורכושו של הציבור".

