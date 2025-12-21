האלימות בחברה הערבית: כתב אישום הוגש היום (ראשון) בבית המשפט, בידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים, נגד תושב מזרח ירושלים בגין תקיפה אלימה וגרימת חבלה של ממש לעובד בחנות לממכר מזון בשכונת בית חנינא במזרח העיר. זאת לאחר חקירה שנוהלה בחודשים האחרונים בתחנת שפט במחוז ירושלים. 'כיכר השבת' עם תיעוד מרגעי התיקפה - כפי שנלכד במצלמות האבטחה.

על פי כתב האישום, לפני מספר חודשים בשעות הלילה המאוחרות נכנס הנאשם יחד עם אחיו ואנשים נוספים לחנות סופרמרקט בשכונה, בה עבד באותה העת המתלונן. במהלך שהותם במקום, נטל אחד החשודים כריך מסוג טוסט, משקאות ומאפים, ובעת שנדרש לשלם עבורם התפתח עימות מילולי בינו ובין המוכר סביב התשלום - שעמד על סך 36 שקלים בלבד.

מכתב האישום עלה כי במהלך העימות החל אחיו של הנאשם להתלהם, לקלל ולאיים על המתלונן ובני משפחתו. ניסיונות של הנאשם ואחרים להרגיע את הרוחות ולהוציא את האח מהחנות לא צלחו. בשלב זה, נטל הנאשם את הכריך מדלפק החנות והעבירו לאחיו, אשר השליכו בעוצמה לעבר פניו של המתלונן ופגע בו.

בהמשך, ובזמן שהעימות הסלים, ניסו הנוכחים להרחיק את האח מהחנות, אך הוא שב ונכנס פנימה, נטל חפצים שונים מדלפק החנות והשליכם לעבר ראשו וגופו של המתלונן. בשלב זה, אחז הנאשם בחולצתו של המתלונן, משך אותו מעבר לדלפק החנות והחל להכותו מספר פעמים בידיו. המתלונן ניסה להתגונן, אולם הנאשם המשיך ותקף אותו באלימות. במקביל, הצטרף אחיו של הנאשם לתקיפה, השליך חפצים לעבר המתלונן והכה אותו אף הוא.

בהמשך, נטלו השניים קופסאות מסטיקים מהחנות והשליכו אותן בעוצמה לעבר המתלונן. כתוצאה מהתקיפה האלימה, נגרמו למתלונן חבלות של ממש והוא נזקק לטיפול רפואי.

בעקבות הדיווח על המקרה, פתחו שוטרי תחנת שפט בחקירה, אספו עדויות וממצאים, ומהחקירה עלה כי בין הנאשם למתלונן קיימת היכרות מוקדמת, בעקבות מקרה אלים דומה שאירע כשנה קודם לכן.

בהמשך, הוצא נגד הנאשם צו מעצר. בעת הגעת השוטרים לבצע את מעצרו, ניסה הנאשם להימלט, אולם נתפס ונעצר על ידי השוטרים. הנאשם הובא לחקירה בתחנת המשטרה, נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

היום, כאמור, הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים בגין עבירות של תקיפה וגרימת חבלה של ממש על ידי שניים או יותר, וכן היזק לרכוש במזיד. נגד אחיו של הנאשם, כבר הוגש כתב אישום לפני מספר חודשים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה של אלימות באשר הוא, ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד פורעי חוק. אלימות, איומים וסחיטה גם כאשר מדובר בוויכוח על סכום פעוט, הם חציית קו אדום, והמשטרה תפעל למצות את הדין עם כל מי שיפגע בשלומו ובביטחונו של הציבור", נמסר מהמשטרה.