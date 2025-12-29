כיכר השבת
פיצוץ באולם בג"ץ | תיעוד

"פורע את הסדר": סגן השר אלמוג כהן הורחק מהמשפט | צפו - מה היה שם?

דרמה בבג"ץ: השופטת דפנה ברק-ארז הורתה להוציא מהאולם את סגן השר אלמוג כהן, לאחר שפרץ לדברים בדיון על דוחות המבקר. "יש להצטער על הפרת הסדר", נזפה השופטת, בעוד שדווקא את ח"כ טלי גוטליב, שביקשה רשות דיבור, היא שיבחה (בארץ, חוק ומשפט)

עימות חזיתי וחריג נרשם היום (שני) באולם בית המשפט העליון, במהלך דיון נפיץ בעתירות נגד עריכת דוחות מבקר המדינה על מחדלי השבעה באוקטובר. הדיון, שהיה טעון ממילא, הגיע לנקודת רתיחה כאשר סגן השר אלמוג כהן ('עוצמה יהודית') התפרץ לדברים ללא רשות.

"פריעת סדרי בית המשפט" השופטת דפנה ברק-ארז לא נותרה חייבת והטיחה בכהן: "אדוני כרגע פורע את הסדר בבית המשפט". למרות האזהרות, כהן המשיך בדבריו, מה שהוביל את השופטת להורות על הרחקתו המיידית: "אדוני מתבקש לצאת, יש להצטער על פריעת הסדר. אדוני יעזוב את בית המשפט, או שיורחק אם לא יעשה זאת בעצמו".

ההבדל בין כהן לגוטליב באופן מעניין, רגעים ספורים לפני הסערה, נשאה דברים חברת הכנסת טלי גוטליב. בניגוד לכהן, גוטליב הגישה בקשה מסודרת מראש ודיברה באישור, מה שגרם לשופטת לשבח את התנהלותה ולהדגיש את הפער התהומי מול התנהגותו של סגן השר כהן.

הדיון עצמו ממשיך לעורר הדים, שכן הוא עוסק באחת הסוגיות הרגישות ביותר – יכולתו של מבקר המדינה לחקור את המחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה תוך כדי לחימה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש לי שאלה לגיטימית - אשמח אם שר במדינת ישראל ידיב עליה. - האם ניתן בהחלטת ממשלה או על פי חוק לפזר את בית המשפט העליון ולבנות מחדש בית משפט ארצי לישראל . אשר יעסוק אך ורק בפן המשפטי בלבד..
שמואל

