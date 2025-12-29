עימות חזיתי וחריג נרשם היום (שני) באולם בית המשפט העליון, במהלך דיון נפיץ בעתירות נגד עריכת דוחות מבקר המדינה על מחדלי השבעה באוקטובר. הדיון, שהיה טעון ממילא, הגיע לנקודת רתיחה כאשר סגן השר אלמוג כהן ('עוצמה יהודית') התפרץ לדברים ללא רשות.

"פריעת סדרי בית המשפט" השופטת דפנה ברק-ארז לא נותרה חייבת והטיחה בכהן: "אדוני כרגע פורע את הסדר בבית המשפט". למרות האזהרות, כהן המשיך בדבריו, מה שהוביל את השופטת להורות על הרחקתו המיידית: "אדוני מתבקש לצאת, יש להצטער על פריעת הסדר. אדוני יעזוב את בית המשפט, או שיורחק אם לא יעשה זאת בעצמו".

ההבדל בין כהן לגוטליב באופן מעניין, רגעים ספורים לפני הסערה, נשאה דברים חברת הכנסת טלי גוטליב. בניגוד לכהן, גוטליב הגישה בקשה מסודרת מראש ודיברה באישור, מה שגרם לשופטת לשבח את התנהלותה ולהדגיש את הפער התהומי מול התנהגותו של סגן השר כהן.

הדיון עצמו ממשיך לעורר הדים, שכן הוא עוסק באחת הסוגיות הרגישות ביותר – יכולתו של מבקר המדינה לחקור את המחדל הביטחוני החמור בתולדות המדינה תוך כדי לחימה