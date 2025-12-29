( צילום: עומר מירון/ לע״מ )

שעות לפני פגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו נפגשו היום (שני) בפלורידה עם הוריו של החלל החטוף רס"ר רן גואילי הי"ד.

טלי, אמו של גואילי, הצטרפה למטוס ראש הממשלה בטיסה מהארץ, והאבא איציק הצטרף לפגישה בפלורידה. במהלך הפגישה שמעו על המאמצים הנעשים להחזרת בנם לקבר ישראל. לשכת ראש הממשלה מסרה כי "במהלך הפגישה המרגשת, רעיית ראש הממשלה חיזקה את הוריו של רן ז״ל, וראש הממשלה נתניהו אמר כי נעשים כל המאמצים להשיב את בנם, גיבור החיל, לקבר ישראל".

( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ / שרה נתניהו )

בתקופה האחרונה מתרכזים מאמצים רבים בהשפעה על טראמפ שיפעיל את כוחו ויסייע בהשבתו של גואילי. בשבוע שעבר פרסם מטה המשפחות סרטון AI בו רן גואילי פונה לטראמפ.

בהודעה ציין מטה החטופים כי משפחתו של רס"ר רן גואילי אישרה לפרסם סרטון שנוצר ב- AI ובו רני פונה בקולו לנשיא טראמפ שיחזיר אותו הביתה מן המנהרות בעזה.

טליק גואילי, אימו של רני אמרה לאחר פרסום הסרטון: "לראות ולשמוע את רני מדבר בקולו שלו זה מרגש ועצוב בו זמנית. הייתי מוכנה לתת הכול כדי לשמוע, לראות ולחבק אותו שוב. אבל כל מה שנותר לי זה רק להתחנן שלא יעברו לשלב ב' של ההסכם לפני שיחזירו לי את רני הביתה, כי לא משאירים גיבורים מאחור".

כך נשמע רן אומר בסרטון: "אדוני הנשיא טראמפ, שמי רני גואילי. בנם של טליק ואיציק. ב־7 באוקטובר, למרות שהייתי פצוע ובזמן שחיכיתי לניתוח אורתופדי בכתף, יצאתי מביתי ללא היסוס כדי להציל את בני עמי. עמדתי כמעט לבדי מול עשרות מחבלים בעלומים. הצלחתי לחסל רבים מהם, אך לבסוף נחטפתי.

"אני החטוף האחרון שעדיין מוחזק בעזה. תודה שעמדת לצידנו ותודה על ההסכם האמיץ שהביא כל כך הרבה מאחיי ואחיותיי הביתה. אדוני הנשיא, אני מבקש ממך להשלים את המהלך: אנא, החזר אותי הביתה, למשפחתי מגיע זאת, לי מגיעה הזכות להיקבר בכבוד בארץ שעליה נלחמתי. אדוני הנשיא, סיים את מה שהתחלת. החזר אותי הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי."