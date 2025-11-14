כיכר השבת
החשוד נעצר

כך בוצע השוד בבני ברק: "תביא את כל הכסף, יש לי נשק" | צפו בתיעוד

החשוד זרק אבנים על דלת סניף בנק ברמת גן, המשיך לשוד אלים בסניף דואר בבני ברק, תקף פקיד והשליך עליו קומקום. החקירה הושלמה וכתב אישום הוגש נגד החשוד (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת –רמת גן עצרו גבר בן 28, תושב נתניה, בחשד לשני אירועים אלימים שבוצעו בזה אחר זה: יידוי אבנים לעבר דלת סניף בנק ברמת גן ושוד אלים בסניף דואר בבני ברק. עם השלמת החקירה הועבר התיק ליחידת התביעות שהגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

בשעות הבוקר של 28 באוקטובר התקבל דיווח על גבר שזרק אבנים לעבר דלת סניף בנק ברחוב בן גוריון ברמת גן. על פי החקירה, הוא בעט בזכוכית שוב ושוב לאחר השלכת האבנים – עד שהתנפצה. שהוזעקו למקום החלו בחיפושים אחריו.

בעוד החיפושים נמשכים, התקבל דיווח שני על שוד בסניף דואר ברחוב בר כוכבא בבני ברק. החקירה העלתה כי החשוד ניגש לפקיד, איים עליו במילים "זה שוד, תביא את כל הכסף שיש לך במגירה וגם את הכסף של השכנה שלך, יש לי נשק" וסימן בידו תנועת אקדח.

הוא נטל מוצרי חשמל מהסניף והטיח קומקום חשמלי בראשו של העובד שניסה למנוע ממנו לקחת את הפריטים.

(צילום: דוברות המשטרה)

לאחר סריקות באזור איתרו השוטרים את החשוד ועצרו אותו. הוא נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, שם גובשו נגדו ממצאים משמעותיים.

לאחר השלמת החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין דרישה באיומים לקבלת רכוש, תקיפה לשם גניבה, גניבה והיזק לרכוש במזיד, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.

