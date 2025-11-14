שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן עצרו גבר בן 28, תושב נתניה, בחשד לשני אירועים אלימים שבוצעו בזה אחר זה: יידוי אבנים לעבר דלת סניף בנק ברמת גן ושוד אלים בסניף דואר בבני ברק. עם השלמת החקירה הועבר התיק ליחידת התביעות שהגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

בשעות הבוקר של 28 באוקטובר התקבל דיווח על גבר שזרק אבנים לעבר דלת סניף בנק ברחוב בן גוריון ברמת גן. על פי החקירה, הוא בעט בזכוכית שוב ושוב לאחר השלכת האבנים – עד שהתנפצה. שוטרים שהוזעקו למקום החלו בחיפושים אחריו.

בעוד החיפושים נמשכים, התקבל דיווח שני על שוד בסניף דואר ברחוב בר כוכבא בבני ברק. החקירה העלתה כי החשוד ניגש לפקיד, איים עליו במילים "זה שוד, תביא את כל הכסף שיש לך במגירה וגם את הכסף של השכנה שלך, יש לי נשק" וסימן בידו תנועת אקדח.

הוא נטל מוצרי חשמל מהסניף והטיח קומקום חשמלי בראשו של העובד שניסה למנוע ממנו לקחת את הפריטים.