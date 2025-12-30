חבר הכנסת ריגש את המליאה: "נאלצתי לפרוץ לאבא שלי לבית בלילה"

במליאת הכנסת ציינו היום את החודש הלאומי להעלאת המודעות להתמודדות עם שימוש בסמים ואלכוהול. בין היתר נשא דברים בדיון חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד. הוא שיתף בסיפור אישי מטלטל שחווה בצעירותו.

"אתם יודעים, זה נושא שלא יודע כמה שמעו אותי מדבר עליו, אבל אם יש דבר שנמצא אצלי ככה בורידים, בנשמתי, זה לצערי הרב - לא לשמחתי - הנושא של התמכרויות", פתח דוידסון והקדים.

הוא הסביר: "זה מגיע ממסיפור אישי. כשהגעתי לפה אמרתי שלפחות אני הפוך את הסיפור האישי שלי, איך אומרים, מהלימון אני אעשה לימונדה. ולצערי הרב, אני לא מצליח לעשות לימונדה. לא רק שהלימון לא הופך ללימונדה. אבל אין כמו סיפורים אישיים כדי להעביר רעיון".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמיר לדוידסון כי אם יצטרך עוד כמה שניות "אני אאפשר את זה, אם תרצה" - כדי שיוכל להשלים את דבריו.

ודוידסון סיפר את סיפורו: "בקצרה: אני בן לשני הורים רופאים, אבא שלי רופא מרדים, אמא שלי רופאת ילדים, עלינו לארץ מליטא, ואבא שלי ברבות השנים נפל לאלכוהול, והיה אלכוהליסט, ואלכוהליסט מאוד מאוד קשה.

"אני נאלצתי כבחור צעיר לפרוץ לו את הבית בלילה, להרים אותו, לנקות אותו, להציל אותו מהתאבדויות, מקרים הכי קשים שיש.

"עכשיו, אני לא מתבייש בו בכלל, באבא שלי; כי אבא שלי נגמל, ואבא שלי היום מרצה בפני אנשים שצריכים את העזרה שלו. שיהיה בריא עד 120. ואבא שלי הוא דמות מוכרת וחזקה, גם בעיר וגם מחוץ לעיר, והוא מרשה לי לספר את הסיפור שלו".

הוא הוסיף: "היו, עם השנים, מקרים מאוד מאוד קשים. אחד המקרים הכי קשים היה שקיבלתי טלפון משחיינית ששחתה אצלי והיא עבדה במד"א, והיא התקשה אליי ואמרה לי ש'אבא שלך זרוק ברחוב' כמו אחרון ה... לא יודע איך לקרוא לזה, וצריך להציל אותו".