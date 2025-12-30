בית משפט השלום בירושלים פסק כי המדינה תפצה ב 10,000 שקלים דר רחוב שמתגורר בגן הציבורי הסמוך לקבר דוד בירושלים. זאת לאחר שלפני כשנתיים פונה מהמקום באלימות בידי שוטרים - בעקבות טענת הכנסייה היוונית הסמוכה כי פלש לשטחה.

עוד קבע בית המשפט כי מדובר בשטח ציבורי וכי אין לכנסייה יכולת למנוע כניסה למקום. עו"ד מנשה יאדו מארגון 'חוננו' מייצג את דר הרחוב.

האירוע בגינו הגיש דר הרחוב את התביעה ארע לפני כשנתיים, אז פנה אליו נציג של הכנסייה, טען כי השטח בו הוא מתגורר בבעלותה ודרש ממנו לעזוב את המקום.

התובע סרב ונציג הכנסייה הזמין למקום שוטרים. התובע התעמת עימם ופונה בכוח מהמקום לתחנת המשטרה כשהוא אזוק בידיו ורגליו לעיני העוברים והשבים.

לאחר האירוע הגיש דר הרחוב תביעה בסך 30,000 ₪ על התקיפה בה טען כי הוא מתגורר במקום זמן רב ומדובר בשטח ציבורי. כאמור, בית המשפט קיבל את טענתו והורה לפצותו.

"אין מחלוקת כי ייעוד המקרקעין הינו שטח ציבורי פתוח, שטח ציבורי פתוח כשמו כן הוא - שטח ציבורי פתוח אשר כל אדם יכול לעבור בו ולשהות בו פרק זמן סביר", נאמר בית היתר מבית המשפט.

עו"ד מנשה יאדו מסר: "בית המשפט סילק היום חרפה של ממש באכיפת - פייק של המשטרה נגד הציבור בשטח הציבורי הצמוד לקבר דוד המלך, והציבור מוזמן בהמוניו לממש את זכותו החוקית להיכנס לגן הציבורי להתפלל בגן ולשהות בו כבכל מקום ציבורי אחר בירושלים".